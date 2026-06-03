ایران ببر کاغذی نیست که مثل ونزوئلا سرنگون شود/ نتانیاهو به ادمه جنگ نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کالین کلارک (Colin Clarke)، مدیر اجرایی «مرکز سوفان» (The Soufan Center) و از تحلیلگران مسائل امنیت بین‌الملل، با تأکید بر محدودیت‌های قدرت نظامی در برابر ایران، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که بتوان آن را از طریق فشار نظامی وادار به تسلیم یا سرنگون کرد. وی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اظهار داشت: «ایرانی‌ها قرار نیست تسلیم شوند. ایران یک ببر کاغذی نیست که بتوان آن را مانند ونزوئلا سرنگون کرد.»

کلارک همچنین در ارزیابی جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، تصریح کرد که تداوم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان بیش از آنکه ناشی از ملاحظات امنیتی باشد، به وضعیت سیاسی داخلی بنیامین او مرتبط است. به گفته او، نتانیاهو برای جلوگیری از پیامدهای سیاسی و قضایی داخلی، نیازمند ادامه یافتن فضای جنگی است. این تحلیلگر آمریکایی گفت: «من موضوع را صرفاً به اسرائیل نسبت نمی‌دهم؛ بلکه آن را به نیاز نتانیاهو برای ادامه ماشین جنگی جهت گریز از پاسخگویی قضایی مرتبط می‌دانم.»

مدیر اجرایی مرکز سوفان در ادامه بر نقش تعیین‌کننده آمریکا در ادامه یا توقف جنگ تأکید کرد و گفت بدون حمایت واشنگتن، امکان تداوم چنین جنگی وجود ندارد. به گفته وی، همان‌طور که نتانیاهو می‌تواند دونالد ترامپ را برای آغاز یک جنگ متقاعد کند، رئیس‌جمهور آمریکا نیز قادر است با تغییر رویکرد خود، فشارها را کاهش داده و به جنگ پایان دهد.

کلارک در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت درک واقعیت‌های میدانی از سوی واشنگتن تأکید کرد و گفت تصمیم‌گیران آمریکایی باید بپذیرند که توان نظامی به‌تنهایی قادر به تحقق همه اهداف سیاسی نیست. وی خاطرنشان کرد که تصور وادار کردن ایران به تسلیم کامل یا تغییر سریع ساختار سیاسی این کشور، با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و ظرفیت‌های ایران همخوانی ندارد.

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