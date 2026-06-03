به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌ها، از صبح چهارشنبه پهپادهای اسرائیلی ۱۰ خودرو را در شهرک‌های تبنین، ارزون، سینیق، حاروف، دیرالزهرانی (دو خودرو از جمله یک خودروی ارتش لبنان)، الحوش (سه خودرو) و نیز خلده هدف قرار داده‌اند. همچنین یک پایگاه امدادی وابسته به «هیئت صحی اسلامی» در ارزون هدف حمله قرار گرفت که تلفات جانی نداشت. جنگنده‌های اسرائیلی نیز شهرک‌های دبین (هشت حمله)، دیرقانون رأس‌العین، عربصالیم، عدشیت، صدیقین، البازوریه، مجدل سلم و النبطیه الفوقا را بمباران کردند. در حمله به عربصالیم، یک امدادگر کشته شد و ارتش اسرائیل بامداد چهارشنبه سه انفجار شدید در منطقه عریض مرجعیون انجام داد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که گفت‌وگوها درباره آتش‌بس همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. طی ۴۸ ساعت گذشته، آمریکا کوشیده است موضعی رسمی از حزب‌الله درباره طرح پیشنهادی مشترک واشنگتن و تل‌آویو برای توقف متقابل حملات به شمال اسرائیل و ضاحیه جنوبی بیروت دریافت کند. با این حال، حزب‌الله پاسخ مستقیم ارائه نکرده و مدیریت تماس‌ها را به نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، سپرده است. به گفته منابع، بری تأکید کرده هرگونه تضمین برای پایبندی به آتش‌بس، مشروط به تعهد آمریکا به توقف کامل درگیری‌ها بدون استثنا و اعلام جدول زمانی خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان است.

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