به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که رهبران ادیان مختلف در شهر نیویورک، از «جولی منین» رئیس شورای شهر این کلانشهر خواستهاند علیه «اینا ورنیکوف»، عضو جمهوریخواه شورا، به دلیل انتشار مطالب متعدد اسلامهراسانه، اقدام کند. منتقدان میگویند بیتفاوتی مدیریت شهری در برابر این اظهارات، تعهد مقامهای نیویورک به حمایت از مسلمانان را زیر سؤال برده است.
افزایش فشارها بر شورای شهر نیویورک
بر اساس این گزارش، ورنیکوف که ریاست کارگروه مقابله با یهودستیزی شورای شهر را نیز بر عهده دارد، ماه گذشته در شبکههای اجتماعی حضور گروهی از مسلمانان در حال اقامه نماز در نزدیکی یک مدرسه یهودی در منطقه بروکلین، یکی از مناطق پنجگانه شهر نیویورک را اقدامی «عمدی» برای ارعاب توصیف کرده بود. وی که سابقۀ انتشار این مطالب را دارد، پیشتر مطالبی علیه زهران ممدانی شهردار مسلمان نیویورک منتشر کرده بود؛ این اظهارات با واکنش گسترده فعالان مسلمان و گروههای مدنی روبهرو شد.
جولی منین پیشتر وعده داده بود در صورت تکرار اظهارات ضد اسلامی از سوی ورنیکوف، برای برکناری وی از مسئولیتش در کارگروه مقابله با یهودستیزی تلاش خواهد کرد؛ اما اکنون اعلام کرده تصمیمگیری درباره آینده ورنیکوف بر عهده فراکسیون یهودیان شورای شهر است. دفتر منین همچنین از تلاش برای برگزاری نشست میان رهبران جامعه مسلمان و این عضو شورا خبر داده است.
انتقاد رهبران ادیان از «استاندارد دوگانه»
رهبران جوامع مسلمان، یهودی، مسیحی، هندو و سیک در تجمعی مقابل ساختمان شهرداری نیویورک اعلام کردند که واکنش مسئولان شهری به اظهارات ورنیکوف، نشاندهنده وجود استانداردی دوگانه در برخورد با نفرتپراکنی علیه مسلمانان در مقایسه با سایر گروههای دینی است. همزمان، معترضان با انتشار نامهای سرگشاده، ادامه حضور وی در رأس کارگروه مقابله با یهودستیزی را «تمسخر مسئولیتهای عمومی» توصیف کردند.
درخواست برای تحقیق اخلاقی درباره عضو جمهوریخواه شورا
به نوشته نیویورک تایمز، سازمان «شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی» (CAIR) در نیویورک خواستار آغاز تحقیقات اخلاقی درباره عملکرد ورنیکوف شده است. «عفاف ناصر»، مدیر اجرایی این نهاد، تأکید کرد مقامهای منتخب نباید از جایگاه و تریبون رسمی خود برای ترویج نفرت استفاده کنند، زیرا چنین رفتارهایی میتواند به گسترش تبعیض علیه مسلمانان در نهادهای عمومی و خصوصی منجر شود.
این اعتراضها در حالی مطرح میشود که به گفته شرکتکنندگان در تجمع، جامعه مسلمانان آمریکا در ماههای اخیر نسبت به افزایش فضای ضد اسلامی و تهدیدهای امنیتی ابراز نگرانی کرده است. معترضان از شورای شهر نیویورک خواستهاند همانگونه که برای مقابله با یهودستیزی برنامهها و سازوکارهای مشخصی تدوین شده، اقدامات عملی و مؤثری نیز برای مقابله با اسلامهراسی در این شهر به اجرا گذاشته شود.
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