به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله مبشر کاشانی در جریان دیدار با مدیرعامل و جمعی از اعضای خبرگزاری ابنا، ضمن تمجید از فعالیت‌های این خبرگزاری به ۲۷ زبان بین‌المللی، آن را حرکتی بزرگ، کامل و جامع توصیف کرده و تصریح نمود که برای رسیدن به مرحله «اکمل»، ضرورت دارد زبان عبری نیز به مجموعه‌ی زبان‌های این رسانه اضافه شود؛ چرا که صهیونیسم در رأس کفار و مشرکین و دشمن اصلی است و باید حرف حق و معارف اسلام مستقیماً به گوش مخاطبان عبری‌زبان برسد.

تبیین؛ ثمره‌ی شجره‌ی تبلیغ در عرصه‌ی رسانه

آیت‌الله مبشر کاشانی با استناد به مبانی قرآنی، به تبیین نسبت میان «تبلیغ» و «تبیین» پرداخته و بیان داشت که تبلیغ به مثابه‌ی درختی است که کاشته می‌شود، اما «تبیین» ثمره و میوه‌ی این درخت است؛ لذا اگر تبلیغی صورت بگیرد که منجر به روشن‌گری (تبیین) در حوزه‌های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی نشود، آن حرکت بی‌فایده خواهد بود.

وی در ادامه با قرائت آیه «لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ»، هدف نهایی از نزول وحی را «تبیین» دانسته و بیان داشت که این رسالت سنگین پس از پیامبر اکرم (ص) بر عهده ائمه هدی (ع) و در عصر حاضر بر عهده پیروان ایشان است تا معارف الهی را بدون ابهام برای جهانیان تشریح کنند.

وحدت ماهوی ادیان الهی و چالش تحریف در کتب آسمانی

معظم‌له در بخش دیگری از سخنان خود به اشتراک ماهوی ادیان الهی اشاره و خاطرنشان کرد که تمام ادیان از آدم تا خاتم در اصول کلی مانند توحید، معاد، بندگی خدا و مبارزه با ظلم با یکدیگر وحدت دارند و تعارض‌های ظاهری ریشه در «تحریف‌های حذفی و تغییری» کتب الهی دارد.

ایشان با ذکر نمونه‌های تاریخی اظهار داشت که همان‌طور که پیامبر اسلام ۱۲ وصی داشتند، تمام انبیا از جمله حضرت عیسی (ع) نیز دارای ۱۲ وصی (حواریون) بودند. وی همچنین تأکید کرد که احکامی نظیر نماز، زکات و قبله در تمامی شریعت‌های الهی پیشین با تفاوت در شکل ظاهری وجود داشته است.

نفی تحزب و تبیین ماهیت حزبی صهیونیسم

آیت‌الله مبشر کاشانی با تفکیک دقیق میان «دین» و «حزب»، تصریح کرد: «ما در قرآن حزب‌گرایی نداریم؛ صهیونیسم دین نیست بلکه یک حزب است، همان‌طور که بهائیت نیز یک حزب است و ادیان الهی اساساً با تحزب و تفکرات حزبی شیطانی مخالف بوده‌اند.»

وی با تقسیم جهان به دو قطب «ایمان» به رهبری انبیا و «کفر» به رهبری طاغوت‌ها، بیان داشت که هدف جبهه کفر همواره ایجاد اختلاف، غارت و کشتار جمعی بوده است و امروز در عالم هستی، جریانی کافرتر، بدذات‌تر و خون‌خوارتر از صهیونیسم وجود ندارد.

جنایت عامدانه در مدرسه میناب در راستای اهداف نسل‌کشی صهیونیست‌ها

آیت‌الله مبشر کاشانی با تأکید بر اینکه جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان هرگز بر سبیل اتفاق نیست، به موضوع هدف قرار گرفتن «مدرسه میناب» اشاره کرد و تصریح نمود: «این‌گونه نیست که اتفاقی به مدرسه‌ای شلیک شده باشد، بلکه این اقدامات کاملاً هدفمند است؛ چرا که صهیونیست‌ها به دنبال نسل‌کشی به معنای عمیق آن هستند و با کشتن کودکانی که قرار است در آینده نسل‌آفرین باشند، قصد دارند ریشه نسل مسلمین و شیعیان را قطع کنند.»

آیت‌الله مبشر کاشانی در ادامه با انتقاد از ماهیت مذاکره با دشمنان عهدشکن، تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل به هیچ معاهده‌ای پایبند نیستند و حتی در حین مذاکره، دستور حمله صادر می‌کنند؛ لذا بر ضرورت تداوم عملیات‌های بازدارنده و مقتدرانه مانند «وعده صادق» تأکید ورزیدند.

روایت هدیه ویژه آیت‌الله کشمیری به رهبر معظم انقلاب

معظم‌له در بخش پایانی این دیدار، به بازخوانی خاطره‌ای از دیدار خصوصی خود با رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹ پرداختند و فرمود که به سفارش آیت‌الله کشمیری، ذکری اختصاصی را که مربوط به ولایت پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بود، در آن جلسه تقدیم معظم‌له کردند.

ایشان در پایان تصریح کرد که رهبر انقلاب ضمن استقبال بسیار گرم، بعدها به آیت‌الله گلپایگانی فرموده بودند که آن ذکری که آقای مبشر از قول آقای کشمیری برای من آوردند، بهترین هدیه‌ای بود که دریافت کردم.

این دیدار با دعای آیت‌الله مبشر کاشانی برای موفقیت رسانه‌ی اهل‌بیت(ع) در مسیر نورافشانی در جهان و اهدای تابلوی یادبودی مزین به نام مبارک اباعبدالله الحسین (ع) به ایشان خاتمه یافت.

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