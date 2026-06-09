آمریکا؛ مسجد امامین حسنین(ع) در میان دو کلیسا + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه اسلامی آمریکا در شهر دیربورن هایتس، طی مراسمی رسمی و با حضور گسترده شخصیت‌های دینی، قضایی و مسئولان دولت محلی، مصلای مسجد «امامین حسنین (ع)» را افتتاح کرد.

حجت‌الاسلام سید حسن قزوینی، امام جماعت موسسه اسلامی آمریکا، در سخنرانی خود این مسجد را پناهگاهی برای جویندگان حق و پیوند معنوی توصیف کرد. وی تأکید کرد که این مؤسسه با ارائه برنامه‌های آموزشی تخصصی به دو زبان عربی و انگلیسی، نقشی اساسی در تقویت فرهنگ اسلامی میان جوانان و بزرگسالان ایفا می‌کند و به عنوان مرکزی پویا برای ترویج آموزه‌های اصیل دینی فعالیت خواهد کرد.

یکی از ابعاد برجسته این افتتاحیه، تأکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل با پیروان سایر ادیان بود. موسسه اسلامی آمریکا که نظارت بر این مسجد را بر عهده دارد، خود را مؤسسه‌ای با آغوش باز معرفی کرد که برنامه‌های ویژه‌ای برای معرفی اسلام به غیرمسلمانان دارد. حضور و سخنرانی «ادوارد ویسنبرگر»، اسقف اعظم، در کنار مقامات مسلمان، جلوه‌ای از وحدت و احترام متقابل میان ادیان در این ایالت را به نمایش گذاشت.

موقعیت مکانی این مسجد که در میان دو کلیسا بنا شده است، به عنوان نمادی از تعامل مشترک و هدیه‌ای هنری و علمی به ایالت و کل کشور معرفی شد. سخنرانان این بنا را «مناره‌ای از علم و تحفه‌ای معماری» دانستند که با هدف خدمت به بشریت و با تکیه بر قدرت الهی ساخته شده است.

در بخش پایانی، مراسم با بریدن روبان افتتاحیه به طور رسمی به پایان رسید و بر تعهد این مرکز به جذب و خدمت‌رسانی به نسل جوان تأکید شد. برگزارکنندگان خاطرنشان کردند که تمام جزئیات این بنای باشکوه با محوریت حضور جوانان و ایجاد بستری برای رشد آن‌ها طراحی شده است. این مراسم با ابراز امیدواری برای سال‌ها فعالیت سازنده و خدمت به جامعه در این فضای مقدس خاتمه یافت.

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