پنجاهمین سالگرد تحول تاریخی اسلام در آمریکا/ تجلیل از میراث وارث محمد در دانشگاه دوک

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با پنجاهمین سالگرد درگذشت الیجاه محمد و آغاز رهبری پسرش، والاس دین محمد، که بعدها به نام وارث محمد شناخته شد، مراسمی در دانشگاه دوک و شهر دورهام آمریکا برای گرامیداشت میراث این رهبر برجسته مسلمان برگزار شد.
وارث محمد در سال ۱۹۷۵ پس از پدرش رهبری جنبش «ملت اسلام» را بر عهده گرفت و آن را از یک جریان ملیگرای سیاهپوست به جنبشی مبتنی بر ایمان، وحدت انسانی و آموزههای اصیل اسلام سنی تبدیل کرد.
امام عبدالوحید، روحانی مسلمان و همکار مرکز زندگی اسلامی دانشگاه دوک، این تحول را نقطه عطفی در تاریخ دینی آمریکا دانست و گفت که وارث محمد «با بینش انسانی و دینی خود، ملت اسلام را از جداییطلبی نژادی به سوی باور به یک انسانیت واحد هدایت کرد».
مراسم بزرگداشت با حضور علمای مسلمان، رهبران ادیان بودایی، یهودی، مسیحی و کاتولیک و مقامهای محلی برگزار شد. شهردار دورهام، لئوناردو ویلیامز، طی بیانیهای روز ۳۰ اکتبر را به نام «روز امام وارث محمد» در این شهر نامگذاری کرد و او را «رهبر دینی پیشگام و مروج کرامت انسانی و گفتوگوی میاندینی» خواند. همچنین فرماندار ایالت کارولینای شمالی، جاش استاین، در پیامی از نقش تاریخی امام وارث محمد در ترویج همزیستی و گفتوگوی بینادیانی تقدیر کرد.
وینسنت پرایس، رئیس دانشگاه دوک نیز در این مراسم تأکید کرد که اندیشههای امام وارث محمد درباره پلسازی میان جوامع و ایمان به گفتوگو، الهامبخش مسیر فعلی دانشگاه در ترویج درک بینادیانی است.
لیلا محمد، دختر امام وارث محمد، نیز در سخنانی یاد پدر خود را زنده کرد و گفت آخرین سخن او درباره «آگاهی الهی» (تقوا) همچنان چراغ راه اوست.
امام وارث محمد که در سال ۲۰۰۸ درگذشت، به گفته نزدیکانش نهتنها چهرهای تأثیرگذار در اصلاح اسلام آمریکایی بود، بلکه با فروتنی و خدمتگزاری به انسانها، الگویی ماندگار برای نسلهای آینده مسلمانان در ایالات متحده بهجا گذاشت.
