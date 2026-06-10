روایت مقاومت معجزه آسای حامیان حزب الله در سایه بمباران هر روزه،آوارگی و سازشکاری

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- حمایت از جبهه مقاومت اسلامی حزب الله لبنان خط قرمز جمهوری اسلامی ایران از دیرباز تا جنگ اخیر بوده است. حزب الله لبنان در جنگ سوم تحمیلی داوطلبانه به جبهه دفاع از ایران در برابر تجاوز آمریکایی- صهیونیستی پرداخت و بعد از اعلام آتش بس شکننده همچنان به دفاع از ایران در برابر زیاده خواهی های اسرائیل ادامه داد. با وجود شرایط سیاسی حاکم بر لبنان و حضور عناصر حامی آمریکا و اسرائیل در راس حاکمیت سیاسی که به دنبال سازش با رژیم صهیونیستی هستند و در شرایط نقض آتش بس ادعایی اعلام شده که هر روز مناطق و شهرها و روستاهای جنوب لبنان مورد تعرض دشمن قرار می گیرند، مردم حامی حزب الله لبنان همچون دهه ۸۰ میلادی تصمیم خود را برای مقاومت تا آزادی تمامی مناطق و روستاهای لبنان اتخاذ کردند و با وجود آوارگی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شیعه در لبنان و اهدای هر روزه شهدا و مجروحان و از دست دادن خانه هایشان بر ادامه دادن مسیر مقاومت مقدس تاکید می کنند.

در همین راستا خبرنگار ابنا با « ریحانه مرتضی» فعال رسانه ای ساکن لبنان به گفت و گو پرداخته است:

ابنا: لطفا از آخرین شرایط و وضعیت مردم لبنان بویژه ساکنان جنوب و شرایط جنگ در این مناطق توضیح دهید.

در منطقه جنوب لبنان و به ویژه شهرهای هم مرز با فلسطین اشغالی وحتی شهرهای دیگر تا جنوب لیطانی و شهر صور که روزانه بمباران می شوند ، آوارگان یا جنگ زده های زیادی شهرها و روستاهایشان را رها کردند و مجبور به مهاجرت به مناطق امن تر شدند.

ما هر روز در این مناطق شهید و زخمی داریم تنها در این روز که مصاحبه را انجام می دهم رژیم صهیونیستی مناطق؛ جبشیت،العباسیة، دیر قانون النهر، منطقة المساکن الشعبیة در صور،کفر صیر،المنصوری،مجدل زون، صریفا، بیوت السیاد،دشیت ،حبوش، کفرمان،المصیلح،برج قلاویه،یاطر،حاریص،عیتا الجبل، هر الخردلی،یحمرالشقیف، الأنصاربة،المنصوری،حاروف، کوثریة الرز،علی الطاهر،کفرا، سجد و رومین را بمباران کردند.

متاسفانه این تجاوزها در شرایطی رخ می دهد که حکومت لبنان اعلام آتش بس کرده است، اما برای همگان مشخص است که این آتش بس کاملا بی معناست.

ساکنان حومه جنوبی بیروت( ضاحیه) تا این لحظه نمی توانند به خانه های خود بازگردند، چرا که مشخص نیست رژیم صهیونیستی چه زمانی به این مناطق حمله می کند. همین طور که چند روز پیش بدون هشدار یک ساختمان را هدف قرار داد، بنابراین مردم وضعیت و شرایط خوبی ندارند، مردم لبنان نیازمند کمک و کالاها و مواد مورد نیاز اساسی زندگی هستند تعداد زیادی از این جنگ زده ها در مدارس زندگی می کنند اما این اماکن مناسب زندگی نیستند و کم و کسری های زیادی دارند.

ابنا: مهمترین خواسته مردم حامی حزب الله و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی در شرایط جنگ اخیر چیست؟

مردم دنیا باید بدانند که مردم شیعه لبنان فدا کاریها و ایثارگری های زیادی می کنند و تاکنون شهدای زیادی داده و می دهند، خانه هایشان ویران شده اما ذره ای از حقشان کوتاه نمی‌آیند آنها خواهان یک زندگی راحت بدون خطر رژیم صهیونیستی هستند. از این رو برای دادن هر بهایی هر چند سنگین آماده هستند تا در عوض آن با عزت زندگی کنند، هر چقدر این شرایط برای همه مردم دشوار است، اما مردم روحیه بالایی دارند و با اقتدار و توکل بر خدا صبر می کنند تا به پیروزی نهایی برسند، این مردم آمادگی دارند همین گونه بمانند هر چقدر جنگ طولانی شود اما تسلیم نمی شوند.

ابنا: در شرایطی که مردم لبنان تحت بمبارانهای هر روزه رژیم صهیونیستی هستند توافقات سیاسی بین دولت لبنان و اسرائیل بر چه اساسی انجام می شود؟

موضع دولت لبنان، برای همگان واضح است که این دولت در مسیری پیش می رود که به نفع رژیم صهیونیستی است، حتی به رئیس جمهور لبنان لقب نماینده رژیم صهیونیستی در لبنان را دادند. برای این دولت شرایط به گونه ای است که گویی جنوب لبنان قسمتی از لبنان نیست و در راستای محقق کردن اهداف دشمن تلاش می کند، هر چقدر این دولت ضد مقاومت باشد، مقاومت لبنان به کار خود ادامه می دهد و این اتفاقات ما را به اتفاقات دهه ۸۰ باز می گرداند، آن زمان هم دولت لبنان با دشمن صهیونیستی و در راستای اهدافش کار می کرد وعلیه شهروندان لبنانی حکم صادر می کرد.

ابنا: شما به عنوان یک فعال رسانه ای آینده جنگ اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

آینده این جنگ واضح است هر چقدر جنگ طولانی شود، پیروزی از آنِ ما است، چون ما صاحب این سرزمینیم. شاید بهای سنگینی باید بدهیم، در این راه خویشاوندان و دوستان و همکاران خود را ازدست دادیم اما نتیجه واضح است، همانطور که سال ۲۰۰۰ آزادی لبنان از لشکر دشمن را جشن گرفتیم دوباره جشن پیروزی و آزادی شهرهای جنوب لبنان را از دست از سربازهای رژیم صهیونیستی را می گیریم.

ابنا: در این شرایط برخی در محافل سیاسی و رسانه ای به دنبال اختلاف و جدایی میان ایران و حزب الله لبنان هستند مردم شیعه لبنان چه نظری در رابطه با موضع ایران دارند؟

مردم لبنان و به ویژه آنهایی که حامیان مقاومت و حزب الله هستند به حمایت ایران از مقاومتشان اعتماد دارند، حامیان مقاومت در لبنان همانطور که می‌دانند مردم ایران از آنها حمایت می‌کنند آنها نیز از ایران و مردمش حمایت می‌کنند.

ابنا: با توجه به شهادت دبیر کل سابق حزب الله شهید سید حسن نصرالله ارزیابی شما از قدرت فعلی و نظامی حزب الله چیست؟

مقاومت حزب الله در این جنگ به جایگاه ویژه ای دست یافته است. حزب الله با تاکتیکهای جدید، فعال و کم هزینه تاکنون به رژیم صهیونیستی خسارت های زیاد وارد کرده است.

استفاده کردن از پهپاد های «اف پی وی »موجب پیروزی نیروهای مقاومت علیه سربازان رژیم غاصب صهیونیستی شده است، حزب الله هر روز با انتشار بیانیه‌ها و ویدیوهایی متنوع از عملیات های خود رونمایی می‌کند، و این عملیات ها ثابت می کند، دشمنان یک روز خوش در سرزمین لبنان نداشته اند. حزب الله لبنان در این جنگ واقعیت جدیدی را ثابت کرد که تمام تحرکات دشمن متجاوز رصد می شود و همچنان زیر نظر نیروهای حزب الله لبنان است.

ابنا: اگر در پایان سخن و یا توصیه ای دارید بفرمایید.

‌در پایان از همگان و بویژه اهالی رسانه می خواهم که فداکاری ها و شهادت های هر روزه مردم حامی مقاومت در لبنان را منعکس کنند و بدانند که مردم حامی حزب الله تا پیروزی نهایی و آزاد سازی همه مناطق لبنان دست از مبارزه با اسرائیل بر نمی دارند.

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