هگست: تصمیم درباره پرونده کوبا در نهایت با ترامپ است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیت هگست روز پنجشنبه گفت همه گزینه‌ها در برخورد با کوبا روی میز قرار دارد و هر تصمیمی درباره اقدامات بعدی از سوی رهبری سیاسی آمریکا اتخاذ خواهد شد. او با اشاره به نقش کاخ سفید در تعیین مسیر این پرونده، تأکید کرد تصمیم نهایی در این‌باره به رئیس‌جمهور آمریکا بازمی‌گردد.

وی همچنین آینده روابط واشنگتن و هاوانا را وابسته به تصمیم‌های رهبران دو کشور دانست و گفت وزارت دفاع آمریکا برای مواجهه با هر تحول احتمالی آمادگی کامل دارد. به گفته او، ایالات متحده در ماه‌های اخیر فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کوبا را افزایش داده و این اقدامات بخش‌های مختلف این کشور را هدف قرار داده است.

در همین چارچوب، دولت آمریکا پیش‌تر با امضای فرمانی از سوی ترامپ، بر واردات کشورهای تأمین‌کننده نفت کوبا تعرفه وضع کرد و همزمان به‌دلیل آنچه تهدیدهای مرتبط با کوبا خوانده شد، وضعیت اضطراری ملی اعلام شد.

هگست همچنین در جریان سفر به پایگاه گوانتانامو، نسبت به هرگونه اقدامی که تهدیدی برای این پایگاه یا خاک آمریکا تلقی شود هشدار داد و از آمادگی نیروهای مستقر در آن خبر داد.

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