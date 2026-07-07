به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا - جلال الرویشان، معاون نخستوزیر یمن، امروز (سهشنبه) با اشاره به حضور هیأت یمنی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: حضور هیأت یمنی در این مراسم برای عرض تسلیت به برادران ایرانی و ارسال این پیام است که ما در محور مقاومت قرار داریم.
الرویشان تأکید کرد که شهادت حضرت آیتالله خامنهای (ره) یک نقطه آغاز جدید برای بسیج و بیداری نسلهای آینده است تا به این مسیر ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه شهادت رهبر شهید انقلاب، نمونه و الگویی برای اتحاد امت اسلامی است، تصریح کرد: هدف ایشان وحدت امت بود، نه فقط رهبری ایران.
محور مقاومت پس از شهادت رهبر عقبنشینی نخواهد کرد
این مقام یمنی همچنین گفت: هر کسی که فکر میکند محور مقاومت پس از شهادت سید علی خامنهای (ره) عقبنشینی خواهد کرد، متوهم است.
الرویشان با بیان اینکه جنگ ۴۰ روزه ثابت کرد صلابت و اقتدار ملت ایران افزایش یافته، تأکید کرد: از دست دادن سران و فرماندهان باعث بسیج نسلهای آینده خواهد شد تا به حرکت در این مسیر ادامه دهند.
وی با بیان اینکه در این جنگ، امنیت ملی کشورهای منطقه هم آسیب دید، از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای شکست محاصره ۱۰ ساله یمن قدردانی کرد.
این مقام یمنی، ائتلاف کشورهای منطقه با آمریکا و اسرائیل را علت ضربه خوردن امنیت ملی این کشورها دانست و گفت: کشورهای منطقه باید مخالف مداخله کشورهای غربی باشند.
وی با بیان اینکه عملیات طوفانالاقصی کشورهای منطقه را مجبور خواهد کرد که در سیاستهای خود بازبینی کنند، تصریح کرد: دشمنان محور مقاومت از وحدت میادین هراس دارند.
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