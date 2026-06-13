خلاء امنیتی در آمریکا؛ توقف ابزار کلیدی جاسوسی همزمان با آغاز جام جهانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که ایالات متحده با میزبانی از جام جهانی ۲۰۲۶ در کانون توجه جهانی قرار دارد، وقوع یک بن‌بست سیاسی در کنگره باعث شده است یکی از حیاتی‌ترین ابزارهای نظارتی و جاسوسی آمریکا از کار بیفتد. این اتفاق، نگرانی‌های امنیتی گسترده‌ای را در آستانه برگزاری بزرگ‌ترین رویداد ورزشی تاریخ این کشور ایجاد کرده است.

اعتبار «ماده ۷۰۲» قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) که به نهادهای امنیتی اجازه می‌داد ارتباطات اهداف خارجی را بدون حکم قضایی رصد کنند، نیمه‌شب جمعه به پایان رسید. ناکامی مجلس نمایندگان و سنا در تصویب تمدید فوری این قانون، واشنگتن را در وضعیتی حقوقی و امنیتی معلق قرار داده است.

کاش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، با ابراز نگرانی از این خلأ قانونی، تأکید کرد که تأمین امنیت مسابقات جام جهانی با حضور میلیون‌ها گردشگر و نمایندگان ۴۸ کشور، اولویت اصلی این نهاد است. وی با اشاره به سابقه بهره‌برداری گروه‌های افراطی از رویدادهای بزرگ، هشدار داد که سازمان‌های امنیتی باید «بدون توقف» برای خنثی‌سازی تهدیدات فعالیت کنند.

اگرچه طبق برخی تفاسیر حقوقی، مجوزهای پیشین این برنامه تا مارس ۲۰۲۷ معتبر باقی می‌مانند، اما کارشناسان امنیتی معتقدند «مصونیت قانونی» شرکت‌های مخابراتی و غول‌های فناوری نظیر گوگل از بین رفته است. سناتور مارک وارنر، عضو ارشد کمیته اطلاعات سنا، در این باره گفت: «بدون پوشش قانونیِ ماده ۷۰۲، شرکت‌های فناوری تمایلی به همکاری و اشتراک‌گذاری داده‌ها با دولت نخواهند داشت، چرا که با ریسک سنگین دعاوی حقوقی مواجه هستند.»

تحلیل‌گران، این وضعیت را نتیجه مستقیم قطبی‌شدن فضای سیاسی واشنگتن تحت مدیریت دونالد ترامپ می‌دانند. منتقدان می‌گویند انتصاب افراد نزدیک به رئیس‌جمهور در رأس نهادهای اطلاعاتی که فاقد تخصص لازم هستند، به اعتماد عمومی ضربه زده و همکاری‌های فراحزبی برای تمدید این قانون را با شکست مواجه کرده است.

وارنر، رئیس‌جمهور را متهم کرد که با ایجاد این بن‌بست، یک «بمب ساعتی» امنیتی در مسیر حساسِ جام جهانی قرار داده است. با توجه به تعطیلی کنگره تا ۲۳ ژوئن، هیچ مسیر مشخصی برای احیای این ابزار جاسوسی در کوتاه‌مدت وجود ندارد؛ موضوعی که سایه‌ای از تردید بر امنیتِ بزرگ‌ترین رویداد ورزشی تابستان امسال انداخته است.

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