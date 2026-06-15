استقبال رئیس مجلس لبنان از تفاهم ایران و آمریکا؛ تأکید بر حفظ حاکمیت لبنان در بند توقف تجاوزات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری در بیانیه‌ای ضمن استقبال از اعلام تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، آن را اقدامی سازنده در جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای برشمرد. وی با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان، قطر، عربستان سعودی و مصر در دستیابی به این توافق، تصریح کرد که مفاد این سند می‌تواند بستری برای استقرار پایدار در منطقه و لبنان فراهم آورد.

رئیس مجلس لبنان از رهبران ایران و آمریکا برای پایبندی و اصرار بر گنجاندن یک بند اساسی و الزام‌آور در این تفاهم‌نامه تقدیر کرد. به گفته بری، این بند که متضمن توقف تجاوزات اسرائیل علیه تمامیت ارضی لبنان است، ضمن حفظ حاکمیت این کشور، مانع از تحقق اهداف سیاسی نتانیاهو و افتادن در دام‌های طراحی‌شده توسط کابینه اسرائیل می‌شود و در عین حال استقلال و آزادی تصمیم ملی لبنان را تضمین می‌کند.

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