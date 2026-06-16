به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین سعید روستاآزاد در آیین تکریم و معارفه معاون فرهنگی و تبلیغی و تعدادی از مدیران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان با قدردانی از خدمات مدیران و کارکنان شعبه اصفهان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین تبلیغی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف دفتر تأکید و اظهار داشت: در ساختار جدید، هیچ‌یک از مأموریت‌های پیشین حذف نشده و هدف اصلی از تغییرات، تقویت، هماهنگی و اثربخشی بیشتر در عرصه تبلیغ دین است.

وی با اشاره به همکاری نزدیک مجموعه‌های ستادی و استانی با شعبه اصفهان گفت: تعامل با مدیران و همکاران این شعبه همواره همراه با همفکری، هم‌افزایی و ارائه ایده‌های نو بوده است؛ به‌گونه‌ای که برخی از طرح‌ها و ابتکارات شکل‌گرفته در اصفهان در سایر شعب و بخش‌های دفتر نیز مورد استفاده قرار گرفته است و امیدواریم این تجربیات ارزشمند در مسئولیت‌های جدید نیز منشأ آثار و برکات بیشتری باشد.

آیه « الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّه»؛ راهنمای مأموریت تبلیغی

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیه شریفه « الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» که شعار و نشان دفتر تبلیغات اسلامی نیز برگرفته از آن است، بر ضرورت بازخوانی مستمر این آیه در فعالیت‌های تبلیغی تأکید کرد.

وی گفت: این آیه تنها یک شعار نیست، بلکه باید همواره پیش روی فعالان عرصه تبلیغ قرار داشته باشد تا میزان انطباق فعالیت‌ها و پیام‌های تبلیغی با رسالت‌های الهی مورد سنجش قرار گیرد.

حجت الاسلام روستاآزاد با اشاره به تحولات و رویدادهای اجتماعی اخیر، حضور مردم در صحنه‌های مختلف را ظرفیتی مهم برای فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی دانست و افزود: لازم است درباره دستاوردهای این حضور گسترده مردمی و مسئولیت‌های جدیدی که در حوزه تبلیغ دین متوجه ما می‌شود، تأمل و برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

تبلیغ دین نیازمند اخلاص، شجاعت و خشیت الهی است

وی در ادامه با تبیین بخش دیگری از این آیه، اظهار داشت: مبلغان دینی علاوه بر خشیت الهی، نباید از غیر خدا هراسی داشته باشند. تحقق این ویژگی، لازمه ایفای صحیح رسالت تبلیغی و تبیین معارف دینی در جامعه است.

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به برخی روایات اسلامی، بر ضرورت توجه همزمان به ایمان و مقابله با طاغوت تأکید کرد و گفت: این دو مؤلفه باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند تا مسیر تبلیغ دینی به درستی پیموده شود.

ادغام معاونت‌ها برای افزایش هم‌افزایی و کارآمدی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح دلایل ادغام معاونت فرهنگی و تبلیغی با معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه پرداخت و گفت: این تصمیم صرفاً ناشی از ملاحظات مالی یا اعتباری نبوده، بلکه با هدف افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف دفتر اتخاذ شده است.

حجت الاسلام روستاآزاد افزود: از سال‌ها قبل این دیدگاه وجود داشت که مأموریت‌های دفتر در حوزه‌های هنر، رسانه و فضای مجازی باید در کنار فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی دیده شود و تفکیک این حوزه‌ها مانع بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های موجود است.

وی تأکید کرد: در ساختار جدید، هیچ‌یک از مأموریت‌های سابق حذف نشده است؛ بلکه همه بخش‌ها از جمله هنر، رسانه، فضای مجازی، تبلیغ عمومی و تخصصی همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تنها با سازوکاری هماهنگ‌تر و منسجم‌تر سازماندهی شده‌اند.

ایجاد اداره‌کل مطالعات برای پشتیبانی راهبردی از تبلیغ

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از ایجاد اداره‌کل مطالعات به عنوان یکی از بخش‌های جدید ساختار دفتر خبر داد و اظهار داشت: این مجموعه با رویکرد راهبردی و کاربردی، وظیفه پشتیبانی علمی و مطالعاتی از سایر بخش‌های تبلیغی را بر عهده خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد که این تغییرات ساختاری در شعب استانی نیز به شکل مطلوب اجرا شود و زمینه همکاری گسترده‌تر فعالان حوزه تبلیغ، رسانه، هنر و فضای مجازی را فراهم آورد.

حجت الاسلام روستاآزاد در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، از پیگیری‌های صورت‌گرفته برای اجرای تغییرات ساختاری تقدیر و ابراز امیدواری نمود اهداف پیش‌بینی‌شده در این تحول سازمانی با توفیق الهی محقق شود.

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