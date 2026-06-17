به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادستان‌های فدرال آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کردند که در پرونده رحمان‌الله لکانوال، شهروند ۳۰ ساله افغانستان، خواستار صدور حکم اعدام هستند. لکانوال متهم است که در حمله مسلحانه‌ای در نزدیکی کاخ سفید، یک عضو گارد ملی آمریکا را به قتل رسانده و یک نظامی دیگر را به شدت زخمی کرده است.

بر اساس کیفرخواست تکمیلی ۱۷ فقره‌ای که روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال واشنگتن ارائه شد، لکانوال به قتل درجه اول سارا بکستروم، سرباز ۲۰ ساله گارد ملی ویرجینیای غربی، متهم است. این حمله در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ رخ داد و اندرو ولف، عضو دیگر گارد ملی نیز در آن به شدت مجروح شد.

رسانه‌های آمریکا گفتند در جلسه دادگاه، لکانوال که با لباس نارنجی زندان و بر روی ویلچر حاضر شده بود، تمام اتهامات را رد کرد و اعلام بی‌گناهی نمود. گزارش رسانه‌هایی مانند نیویورک پست حاکی است که متهم در جریان جلسه رفتارهای غیرعادی و عجیبی از خود نشان داده است.

ژانین فریس پیرو، دادستان فدرال منطقه کلمبیا، اعلام کرده که دادستانی هر مجازاتی را که قانون اجازه می‌دهد پیگیری خواهد کرد و پرونده برای بررسی صدور حکم اعدام به کمیته مربوطه در وزارت دادگستری آمریکا ارجاع شده است.

این پرونده با توجه به نزدیکی محل حمله به کاخ سفید، حساسیت امنیتی بالایی در آمریکا ایجاد کرده است.

لکانوال پیش از این نیز با اتهامات اولیه مواجه شده بود و کیفرخواست جدید اتهامات سنگین‌تری را شامل می‌شود که امکان اعمال مجازات اعدام را فراهم می‌کند.

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