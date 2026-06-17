به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه والاستریتژورنال در گزارشی به بهانه گزارشها در خصوص تعهد آمریکا مبنی بر آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران به عنوان بخشی از تفاهم میان دو کشور به بررسی محل نگهداری داراییهای مسدودشده ایران پرداخته است.
بخشی از داراییهای مسدودشده ایران از همان سالهای آغازین انقلاب اسلامی بلوکه شدهاند اما بخش عمده آنها مربوط به پول نفت ایران است که به چین، هند، کره جنوبی و ژاپن فروخته شده و پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها در سال ۲۰۱۸، در آن کشورها بلوکه شده است.
روزنامه والاستریتژورنال برآوردی ادعایی از میزان داراییهای مسدودشده ایران فراهم کرده است:
چین: ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار
چین از دیرباز بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است و طبق ادعای والاستریتژورنال برآورد داراییهای بلوکهشده تهران در این کشور بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است. ایالات متحده در واقع از سلطه مالی خود در سالهای گذشته برای اعمال تحریم علیه کشورهای ناهمسو و جلوگیری از دریافت پول توسط آنها استفاده کرده است.
عراق: ۱۵ میلیارد دلار
عراق خریدار عمده برق و گاز طبیعی از ایران است، اما محدودیتهای آمریکا سالهاست که مانع از پرداخت بغداد به تهران بابت این خدمات شده است. دولت ترامپ آخرین بار اجازه پرداخت عراق به ایران را لغو کرد.
هند: ۷ میلیارد دلار
پیش از خروج ترامپ از برجام، هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران بود. تحریمهای دولت ترامپ، بانکهای هندی را مجبور کرد که پرداخت بابت نفت خریداریشده از ایران را متوقف کنند.
کره جنوبی: ۷ میلیارد دلار
کره جنوبی مانند هند و چین، پیش از تحریمهای دوران اول ترامپ، یکی از مشتریان عمده نفت ایران بود. بیشتر این ۷ میلیارد دلار بعداً به قطر منتقل شد.
قطر: ۶ میلیارد دلار
والاستریتژورنال مدعی شده بخشی از پول بلوکهشده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد و قرار بود به ایران اجازه استفاده از آن داده شود اما واشنگتن بعد از عملیات طوفانالاقصی باز هم دسترسی به این وجوه را مسدود کرد.
سایر کشورها: ۸ میلیارد دلار
بخشی از داراییهای ایران که والاستریتژورنال مدعی شده رقم آن ۸ میلیارد دلار است در کشورهای ژاپن، لوکزامبورگ، عمان و حتی خود آمریکا نگهداری میشود.
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