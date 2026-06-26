به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان از شکست پروژه صهیونیستی ـ آمریکایی و ورود به مرحله‌ای جدید خبر داد و خواستار فعالیت بر اساس مرحله جدید شد. او گفت: ما با موضع عاشورایی همه مردم عزیز و سرافرازمان توانستیم این تجاوز را متوقف کنیم و توانستیم دستاورد بزرگی به دست آوریم.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در پایان راهپیمایی عاشورایی در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت افزود: ما با جنگی مواجه بودیم که هدف آن حذف وجود حزب‌الله، محیط اجتماعی آن، مردم آن و شهروندان مرتبط با آن در لبنان بود. رژیم صهیونیستی در لبنان حضور دارد، زیرا می‌خواهد آن را ببلعد. این رژیم در لبنان حضور دارد، زیرا می‌خواهد آن را در مسیر اسرائیل بزرگ اشغال کند. مقاومت نیز به دلیل تجاوز و اشغال شکل گرفت

یادداشت تفاهم؛ شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی

شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه یادداشت تفاهم، اعلام رسمی شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی است، گفت: ایران امروز، آینده را نه فقط برای خود، بلکه برای منطقه می‌سازد. ما در دوره تجاوز با ایران همکاری کردیم و با هم با آن مقابله کردیم، پروژه را با هم شکست دادیم. آنها می‌خواستند ما منزوی و پراکنده باشیم، اما ما به‌عنوان یک محور عمل کردیم و این یک حق طبیعی است.

وی ادامه داد: از ایران تشکر می‌کنیم تا این تشکر به دل‌های بیمار برسد و آنها را با حسرت خودشان ساقط کند. از ایران تشکر می‌کنیم و در کنار تو باقی خواهیم ماند. تو را در کنار خود می‌خواهیم و می‌خواهیم یکدل باشیم، زیرا مشخص شد قدرت شما در کنار قدرت نیروهای مقاومت در میدان، به ایجاد توازن مناسب کمک می‌کن. توازنی که ما را به مرحله جدید می‌رساند که مرحله شکستن پروژه رژیم صهیونیستی و زمینه‌سازی برای خارج کردن این رژیم از سرزمینمان است.

شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از سخنان خود به پنج محور اصلی اشاره کرد که به گفته او، به آنها ایمان داریم و آن را دنبال می‌کنیم.

خروج کامل رژیم صهیونیستی از لبنان

او در محور نخست گفت: رژیم صهیونیستی هیچ گزینه‌ای جز عقب‌نشینی کامل از هر وجب خاک لبنان و توقف تجاوز هوایی، زمینی و دریایی و همه اشکال آن ندارد. تجاوز رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف توسعه‌طلبانه خود شکست خورد و این نقطه آغاز مهمی برای حرکت ماست.

وی افزود: رژیم صهیونیستی باید بدون هیچ شرطی خارج شود و هیچ تعهدی که علیه حاکمیت لبنان باشد پذیرفته نخواهد شد. هیچ‌کس حق ندارد چیزی را امضا یا قبول کند. سقف همه راه‌حل‌ها، حاکمیت کامل و استقلال کامل لبنان است. نه عادی‌سازی روابط، نه لغو وضعیت دشمنی، نه دستاوردی برای اسرائیل و نه حضور جزئی در خاک لبنان.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: رژیم صهیونیستی باید ذلیل و خوار خارج شود و این اتفاق خواهد افتاد.

او افزود: ما معتقدیم سقف حاکمیت را می‌توان در چارچوب نتایج توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ و بر اساس فقط جنوب رودخانه لیطانی و نه کل جنوب لبنان، محقق کرد.

مقاومت همچنان ادامه دارد

شیخ نعیم قاسم در محور دوم گفت: مقاومت با حضور، تصمیم‌ها، امکانات و توانایی‌های خود ادامه خواهد داشت. مقاومت امروز ستون استقلال لبنان و آزادسازی آن است و باقی خواهد ماند. مقاومت همین مردم، همین سرزمین و همین تاریخ و آینده است.

وی همچنین از مسئولان لبنانی خواست مسیر خود را بازنگری کنند و افزود: حکومت لبنان نمی‌تواند با بیش از نیمی از مردم این کشور دشمنی کند و به شکل طبیعی پیش برود. کشور با اجزای خود ساخته می‌شود نه با مقام‌ها.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد: حاکمیت سیاسی باید در دو زمینه بازنگری کند. نخست، اتحاد کلمه، وحدت صف و موضع سیاسی در برابر دشمن صهیونیستی و توقف اجرای خواسته‌های قیمومیت و دشمن، و اتخاذ تصمیم‌هایی که در راستای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.

او افزود: ما آماده‌ایم دست خود را دراز کنیم. فرصت را غنیمت بشمارید. مقاومت قدرتمند است و اگر در مسیر حاکمیت لبنان حرکت کنید، ما با شما هستیم.

وی دومین وظیفه حکومت لبنان را تقویت اراده برای ساخت دولت، حل مشکلات اقتصادی، بازگرداندن سپرده‌های مردم، بازسازی و کاهش شکاف اجتماعی دانست.

ایران؛ مسیر رهایی

شیخ نعیم قاسم در محور چهارم گفت: ضرورت دارد از مسیر تفاهم میان ایران و آمریکا به‌عنوان پشتیبانی اساسی از حاکمیت لبنان استفاده شود. قدرتی استثنایی که خداوند به‌عنوان هدیه‌ای از آسمان برای ما فرستاده است.

او پرسید که شما در لبنان چه چیزی دارید که بتوانید با تجاوز مقابله کنید؟

وی در ادامه اظهار داشت: ثابت شد که ایران مسیر رهایی است.

مخالفت با فشارها برای عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی

شیخ نعیم قاسم در محور پنجم خواستار پایان دادن به فشار کشورهای عربی و خارجی برای کشاندن لبنان به سمت فتنه یا سازش با رژیم صهیونیستی شد و گفت: همکاری با کشورهایی که به لبنان برای حاکمیت و ساختن آن کمک می‌کنند، باید تا بالاترین سطح باشد.

او افزود: به آنها بگویید این را در عمل نشان دهند، نه اینکه برخی کشورها بیایند و بگویند سلاح را کنار بگذارید تا به شما کمک کنیم. این پروژه رژیم صهیونیستی است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد: ما از کشورهایی استقبال می‌کنیم که برای بازسازی، بازگرداندن حاکمیت، تقویت ارتش لبنان، خارج کردن رژیم صهیونیستی و جلوگیری از تحقق اهداف آن تلاش می‌کنند.

تأکید بر فلسطین و محور مقاومت

دبیرکل حزب‌الله همچنین از مردم غزه و فلسطین تقدیر کرد و گفت: ای مردم فداکار و شریف، جهان به شما ظلم کرد، اما خون شهیدان شما و فداکاری‌های مردم شما همچنان عنوان اصلی آزادی، کرامت و رهایی خواهد بود.

او افزود: ما با شما هستیم. فلسطین و آزادسازی فلسطین همچنان قطب‌نمای ما خواهد بود.

شیخ نعیم قاسم همچنین از مردم یمن، رهبری و نیروهای مسلح این کشور تقدیر کرد و گفت که آنها در زمانی که جهان فلسطین، لبنان و محور مقاومت را رها کرده بود، ایستادند.

وی همچنین از مردم عراق، مرجعیت، نیروهای حشد الشعبی و دولت عراق به دلیل حمایت و کمک به لبنان و مقاومت تشکر کرد.

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