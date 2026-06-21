به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «آفتاب مالک» (Aftab Malik)، نماینده ویژه دولت استرالیا در مقابه با اسلام‌هراسی، در یادداشتی که در روزنامه گاردین منتشر شد، تأکید کرد که بحث‌های عمومی درباره اسلام در استرالیا اغلب تحت تأثیر تعمیم‌های گسترده و ادبیات احساسی قرار می‌گیرد، در حالی که برای کاهش شکاف‌های اجتماعی باید بر تحلیل‌های مبتنی بر داده و واقعیت تکیه کرد.

این اظهارات در واکنش به سخنان اخیر «پائولین هانسون» سناتور استرالیایی و فعال ضدمسلمانان مطرح شده است. هانسون در سخنان خود به خاطرات یک نویسنده بریتانیایی درباره اسلام اشاره کرده بود. مالک در این‌باره گفت که چنین منابعی می‌توانند بخشی از یک بحث مشروع باشند، اما نباید از آن‌ها برای نتیجه‌گیری درباره کل جامعه مسلمانان استفاده کرد.

به گفته او، تمرکز بر نمونه‌های محدود از افراط‌گرایی می‌تواند تصویر واقعی زندگی مسلمانان در استرالیا را پنهان کند؛ جامعه‌ای که اکثریت آن خشونت و افراطی‌گری را رد می‌کند. مالک تصریح کرد: «مشکل اینجاست که وقتی بحث درباره اسلام و مسلمانان در استرالیا مطرح می‌شود، اغلب نخستین قربانی آن، واقعیت‌ها هستند.»

وی افزود برخی اصطلاحات رایج در گفتمان عمومی ــ مانند «اسلام رادیکال» یا ادعاهایی درباره تهدید اسلام برای جوامع غربی ــ از دقت تحلیلی کافی برخوردار نیستند و می‌توانند روایت‌هایی را تقویت کنند که مسلمانان را عمدتاً به عنوان یک مسئله امنیتی معرفی می‌کند.

نماینده ویژه استرالیا همچنین خاطرنشان کرد که افکار عمومی در بسیاری موارد بر اساس توجه گزینشی به حوادث نادر شکل می‌گیرد؛ حوادثی که توسط افرادی رخ می‌دهد که برای اقدامات خود به توجیهات مذهبی استناد می‌کنند. به گفته او، چنین افرادی باید مجرم تلقی شوند و رفتارشان نماینده اسلام یا جامعه مسلمانان نیست.

مالک در ادامه تأکید کرد که عوامل مختلف اجتماعی و فردی مانند انزوا یا نارضایتی‌های شخصی می‌تواند در فرآیند افراطی شدن نقش داشته باشد و نمی‌توان این پدیده را صرفاً به هویت دینی نسبت داد.

وی همچنین از تداوم موارد تبعیض، توهین‌های لفظی و رفتارهای خصمانه علیه مسلمانان در استرالیا خبر داد و گفت زنان مسلمانی که پوشش مذهبی دارند بیش از دیگران در معرض چنین رفتارهایی قرار می‌گیرند. به گفته او، گزارش‌هایی از تخریب و تهدید علیه مساجد و مراکز اسلامی نیز ثبت شده است.

مالک ضمن تأکید بر اهمیت آزادی بیان، یادآور شد که شخصیت‌های عمومی باید نسبت به تأثیر سخنان خود بر اقلیت‌های مذهبی نیز مسئولیت‌پذیر باشند. او پیشنهاد کرد که سیاستمداران و چهره‌های عمومی با حضور در مساجد و گفت‌وگو با مسلمانان عادی، از نزدیک با واقعیت‌های زندگی این جامعه آشنا شوند.

به گفته این مقام استرالیایی، چالش اصلی استرالیا نه در طرح موضوع افراط‌گرایی یا امنیت ملی، بلکه در آن است که این مباحث بدون تعمیم دادن به کل یک جامعه دینی مورد بحث قرار گیرد.

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