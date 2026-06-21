به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیسجمهور آلمان، فرانک‑والتر اشتاینمایر، در جریان سفر رسمی خود به ازبکستان، به همراه همسرش از «مرکز تمدن اسلامی» در شهر تاشکند بازدید کرد.
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در این برنامه، بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان و فیردوس عبدالخالیکوف مدیر مرکز تمدن اسلامی، رئیسجمهور آلمان را همراهی کردند. اشتاینمایر در جریان این بازدید با بخشهای مختلف این مرکز علمی و فرهنگی و نمایشگاههای دائمی آن آشنا شد.
به گزارش رسانههای محلی از جمله بخشهایی که مورد توجه هیئت آلمانی قرار گرفت، تالار «تمدنهای پیش از اسلام»، «دوران رنسانس نخست»، «دوران رنسانس دوم» و تالار «قرآن کریم» بود. در این بخش نسخهای از مصحف عثمانی، یکی از کهنترین و ارزشمندترین نسخههای قرآن در جهان اسلام، به نمایش گذاشته شده است.
رئیسجمهور آلمان همچنین با مجموعهای از آثار اصیل تاریخی مربوط به دوره پیش از اسلام و فناوریهای دیجیتالی که برای معرفی میراث فرهنگی در این مرکز به کار گرفته شدهاند آشنا شد. استفاده از روشهای نوین برای نمایش تاریخ و تمدن اسلامی، از جمله نکاتی بود که توجه ویژه او را جلب کرد.
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اشتاینمایر در پایان این بازدید، نقش مرکز تمدن اسلامی تاشکند را در تقویت گفتوگوی فرهنگی میان کشورها مهم ارزیابی کرد و آن را یک پایگاه علمی ارزشمند برای معرفی تاریخ آسیای مرکزی و تمدن اسلامی دانست.
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