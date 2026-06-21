به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور آلمان، فرانک‑والتر اشتاین‌مایر، در جریان سفر رسمی خود به ازبکستان، به همراه همسرش از «مرکز تمدن اسلامی» در شهر تاشکند بازدید کرد.

در این برنامه، بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان و فیردوس عبدالخالیکوف مدیر مرکز تمدن اسلامی، رئیس‌جمهور آلمان را همراهی کردند. اشتاین‌مایر در جریان این بازدید با بخش‌های مختلف این مرکز علمی و فرهنگی و نمایشگاه‌های دائمی آن آشنا شد.

به گزارش رسانه‌های محلی از جمله بخش‌هایی که مورد توجه هیئت آلمانی قرار گرفت، تالار «تمدن‌های پیش از اسلام»، «دوران رنسانس نخست»، «دوران رنسانس دوم» و تالار «قرآن کریم» بود. در این بخش نسخه‌ای از مصحف عثمانی، یکی از کهن‌ترین و ارزشمندترین نسخه‌های قرآن در جهان اسلام، به نمایش گذاشته شده است.

رئیس‌جمهور آلمان همچنین با مجموعه‌ای از آثار اصیل تاریخی مربوط به دوره پیش از اسلام و فناوری‌های دیجیتالی که برای معرفی میراث فرهنگی در این مرکز به کار گرفته شده‌اند آشنا شد. استفاده از روش‌های نوین برای نمایش تاریخ و تمدن اسلامی، از جمله نکاتی بود که توجه ویژه او را جلب کرد.

اشتاین‌مایر در پایان این بازدید، نقش مرکز تمدن اسلامی تاشکند را در تقویت گفت‌وگوی فرهنگی میان کشورها مهم ارزیابی کرد و آن را یک پایگاه علمی ارزشمند برای معرفی تاریخ آسیای مرکزی و تمدن اسلامی دانست.

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