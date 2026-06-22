به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحقیقی که روزنامه «گاردین» منتشر کرده، نقش ماشین‌آلات سنگین تولیدشده توسط شرکت‌های جهانی را در عملیات تخریب گسترده‌ای که ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان انجام می‌دهد، برجسته کرده است. در حالی که کارشناسان حقوقی و سازمان‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند ادامه تأمین این ماشین‌آلات می‌تواند شرکت‌های تولیدکننده و مدیران ارشد آن‌ها را در معرض اتهام همدستی در جنایات جنگی قرار دهد.

واردات هزاران بولدوزر به رژیم صهیونیستی

بر اساس آمار گمرک رژیم صهیونیستی، این رژیم در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۳۵۰۰ بولدوزر وارد کرده است. بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌ها کره جنوبی با حدود ۱۰۰۰ دستگاه، بریتانیا با ۶۸۰ دستگاه و آلمان با ۲۵۷ دستگاه بوده‌اند.

به گزارش گاردین، تصاویر و ویدیوهای راستی‌آزمایی‌شده با استفاده از فناوری موقعیت‌یابی جغرافیایی نشان می‌دهد بیل‌های مکانیکی و بولدوزرهای متعلق به شش شرکت بزرگ بین‌المللی از جمله «ولوو»، «هیوندای»، «دووسان»، «هیتاچی» و «کوماتسو» در تخریب خانه‌ها، مغازه‌ها، تأسیسات عمومی و زیرساخت‌ها در روستاهای جنوب لبنان نقش داشته‌اند.

ادامه تخریب‌ها حتی پس از آتش‌بس

بر اساس داده‌ها، ارتش رژیم صهیونیستی عملیات تخریب در جنوب لبنان را حتی پس از اجرای آتش‌بس ادامه داده و ده‌ها شهرک مرزی در امتداد خط لبنان و فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است.

طبق تحلیل سازمان «بیلینگ‌کت»، دست‌کم ۴۶ روستا در جنوب لبنان خسارات شدید دیده‌اند و بخش عمده تخریب‌ها مربوط به دوره پس از آتش‌بس بوده است.

تصاویر میدانی از حضور ماشین‌آلات سنگین

تصاویر خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در شهرک میس‌الجبل نشان می‌دهد تجهیزات شرکت‌های یادشده در محله‌هایی حضور دارند که به‌طور کامل تخریب شده‌اند. همچنین در تصاویر دیگر، بولدوزرهای ساخت «کاترپیلار»، «هیوندای» و «کوماتسو» در حال اجرای عملیات مستقیم تخریب دیده می‌شوند.

گزارش همچنین ویدیوهایی از شهرک‌های «الناقوره» و «دبِل» منتشر کرده که استفاده از تجهیزات خارجی در تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی را تأیید می‌کند. در یکی از موارد، بولدوزر «ولوو» سیستم‌های انرژی خورشیدی و شبکه‌های آب‌رسانی را نابود می‌کند.

مسئولیت حقوقی شرکت‌های تولیدکننده

کارشناسان حقوق بین‌الملل می‌گویند که مسئله فقط استفاده از تجهیزات نیست، بلکه مسئولیت شرکت‌ها در ادامه تأمین ابزارهایی است که به‌طور مکرر در نقض حقوق بین‌الملل استفاده می‌شوند. این امر می‌تواند مدیران شرکت‌ها را در معرض مسئولیت حقوقی و اخلاقی قرار دهد.

«مارک دومیت» از سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده شرکت‌هایی که تجهیزات مورد استفاده در تخریب گسترده اموال غیرنظامی را تأمین می‌کنند، ممکن است با پیگرد قضایی به اتهام مشارکت یا همدستی در جنایات جنگی مواجه شوند.

او همچنین به استفاده طولانی‌مدت رژیم صهیونیستی از بولدوزرها در کرانه باختری اشاره کرده و گفته که این موضوع باید برای شرکت‌ها پیش‌تر هشداردهنده می‌بود.

فشار بر شرکت‌ها و واکنش‌ها

شرکت «کاترپیلار» به دلیل استفاده از بولدوزرهای زرهی D۹ تحت فشار قرار گرفته است. در مقابل، شرکت‌های «ولوو»، «کوماتسو»، «هیتاچی» و «هیوندای» اعلام کرده‌اند سیاست‌های حقوق بشری دارند، اما کنترل محدودی بر استفاده نهایی تجهیزات پس از فروش دارند.

شرکت‌های مورد اشاره اعلام کرده‌اند پس از فروش تجهیزات، نظارت محدودی بر استفاده از آن‌ها دارند و «کاترپیلار» نیز به درخواست‌های گاردین پاسخی نداده است.

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