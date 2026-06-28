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قالیباف: پایان جنگ در لبنان جزء مهمی از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است

۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۵
کد مطلب: 1832796
قالیباف: پایان جنگ در لبنان جزء مهمی از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تلفنی با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، با اشاره به اینکه پایان جنگ در لبنان و حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور جزء مهمی از بند اول تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است، از تشکیل واحد کنترل منازعه میان ایران، آمریکا و لبنان برای پیگیری اجرای این بند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تلفنی با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، با اشاره به اینکه پایان جنگ در لبنان و حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور جزء مهمی از بند اول تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین ایران و آمریکا است، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری جدی این موضوع تأکید کرد.

قالیباف در این گفت‌وگو گفت: «هدف ما خاتمه جنگ در لبنان، بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود و رفع اشغالگری و خروج رژیم صهیونیستی از سرزمین لبنان است و ما با جدیت پیگیر این موضوع هستیم.»

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات سوئیس افزود: «در گفت‌وگوهای سوئیس پس از اشاره جدی هیئت مذاکره‌کننده ایران به موارد نقض این ماده، مقرر شد یک واحد کنترل منازعه بین ایران، آمریکا و لبنان تشکیل شود و این واحد روند اجرای این ماده در لبنان را پیگیری کند.»

نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، با قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران و هیئت مذاکره‌کننده ایران تصریح کرد: «آنچه شما در سوئیس پیگیری کردید در جهت منافع مردم لبنان است، اما دشمن صهیونیستی تلاش می‌کند موضوع اعاده حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان در چارچوب تفاهم اسلام‌آباد را از طریق دیگری دور بزند.»

نبیه بری همچنین با اشاره به تفاهم واشنگتن میان لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: «تفاهم واشنگتن بین لبنان و رژیم صهیونیستی یک توطئه و فتنه است و امام علی(ع) می‌فرمایند فتنه بدتر از قتل است.»

قالیباف و نبیه بری در این گفت‌وگوی تلفنی بر برگزاری سریع‌تر نشست «واحد کنترل منازعه» برای کنترل و خاتمه جنگ در لبنان تأکید کردند.

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