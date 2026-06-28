به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتوگوی تلفنی با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، با اشاره به اینکه پایان جنگ در لبنان و حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور جزء مهمی از بند اول تفاهمنامه اسلامآباد بین ایران و آمریکا است، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری جدی این موضوع تأکید کرد.
قالیباف در این گفتوگو گفت: «هدف ما خاتمه جنگ در لبنان، بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود و رفع اشغالگری و خروج رژیم صهیونیستی از سرزمین لبنان است و ما با جدیت پیگیر این موضوع هستیم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات سوئیس افزود: «در گفتوگوهای سوئیس پس از اشاره جدی هیئت مذاکرهکننده ایران به موارد نقض این ماده، مقرر شد یک واحد کنترل منازعه بین ایران، آمریکا و لبنان تشکیل شود و این واحد روند اجرای این ماده در لبنان را پیگیری کند.»
نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، با قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران و هیئت مذاکرهکننده ایران تصریح کرد: «آنچه شما در سوئیس پیگیری کردید در جهت منافع مردم لبنان است، اما دشمن صهیونیستی تلاش میکند موضوع اعاده حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان در چارچوب تفاهم اسلامآباد را از طریق دیگری دور بزند.»
نبیه بری همچنین با اشاره به تفاهم واشنگتن میان لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: «تفاهم واشنگتن بین لبنان و رژیم صهیونیستی یک توطئه و فتنه است و امام علی(ع) میفرمایند فتنه بدتر از قتل است.»
قالیباف و نبیه بری در این گفتوگوی تلفنی بر برگزاری سریعتر نشست «واحد کنترل منازعه» برای کنترل و خاتمه جنگ در لبنان تأکید کردند.
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