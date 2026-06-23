به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، رهبری سیاسی تل‌آویو دستورالعمل‌های جدیدی را برای ارتش صادر کرده است که بر اساس آن، عملیات در لبنان تنها در محدوده «خط زرد» و صرفاً برای خنثی‌سازی تهدیدات مستقیم مجاز است؛ در حالی که انجام هرگونه عملیات در شهرهایی نظیر بیروت و صور به شدت ممنوع شده است. یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتگو با این شبکه تأکید کرد که پیام دریافتی از سوی آمریکا در هفته‌های اخیر کاملاً روشن بوده است: «دوران فعالیت بدون محدودیت شما به پایان رسیده است.»

در همین راستا، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در نشست با مقامات عالی‌رتبه نظامی، موضوع نوار غزه و گسترش نفوذ حماس را بررسی کرد. با وجود پیشنهادهایی مبنی بر آغاز عملیات نظامی برای خلع سلاح حماس، نگرانی‌های عمیقی در میان فرماندهان اسرائیلی وجود دارد که ترامپ مانع هرگونه اقدام جدی در این زمینه شود یا با رویکردی منعطف، با طرح‌های مربوط به خلع سلاح حماس مخالفت کند. این در حالی است که نتانیاهو پیش‌تر مدعی شده بود ارتش اسرائیل تا زمان تأمین امنیت ساکنان شمال، در مناطق امن جنوب لبنان باقی خواهد ماند.

در بخشی دیگر از تحولات منطقه‌ای، همزمان با پایان دور نخست گفتگوهای میان ایالات متحده و ایران، میانجی‌گران قطر و پاکستان از تشکیل یک «سلول پیشگیری از درگیری در لبنان» خبر دادند. بر اساس بیانیه مشترک، این مکانیسم بدون حضور نمایندگان رژیم صهیونیستی ایجاد شده و هدف آن تضمین پایبندی به توقف عملیات نظامی در خاک لبنان و اجرای مفاد تفاهم‌نامه مربوطه است؛ اقدامی که نشان از تغییر رویکرد بین‌المللی در مدیریت تنش‌های منطقه دارد.

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