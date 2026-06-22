بحران اعتماد میان آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ ایران چگونه به نقطه اختلاف تبدیل شد؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو روزنامه بریتانیایی «گاردین» و «ایندیپندنت» معتقدند توافق اخیر آمریکا با ایران نشاندهنده یک تحول راهبردی است که میتواند روابط واشنگتن و تلآویو را بازتعریف کند و «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی را در برابر یکی از سختترین بحرانهای سیاسی دوران کاریاش قرار دهد.
براساس گزارش شبکه الجزیره، «سایمون تیسدال» تحلیلگر مسائل خارجی در مقالهای در روزنامه گاردین، نتانیاهو را بزرگترین بازنده این توافق توصیف کرده و گفته است که پیامدهای آن تنها به پایان آینده سیاسی او محدود نمیشود، بلکه میتواند به پایان یک دوره از حمایت بیقیدوشرط آمریکا از رژیم صهیونیستی نیز منجر شود.
نتانیاهو؛ بازنده بزرگ توافق
نویسنده با توصیف نتانیاهو به عنوان فردی که خاورمیانه را زیر تیغ قرار داد، میگوید که رویکرد او در قبال پروندههای مختلف منطقه از غزه و لبنان تا ایران بر یک اصل استوار بوده است. آن اصل، خشونت افراطی و غیرقانونی میباشد که همواره به تشدید بحرانها منجر شده است.
به باور تیسدال، جنگ علیه ایران اوج این رویکرد بود، اما در نهایت شکست خورد. زیرا نتوانست اهداف اصلی خود یعنی سرنگونی نظام ایران یا نابودی برنامه هستهای و موشکی این کشور را محقق کند.
هزینههای سیاسی قمار نتانیاهو
تیسدال مینویسد نتانیاهو اکنون هزینه قمار خود برای کشاندن آمریکا به یک جنگ تمامعیار با ایران را میپردازد. زیرا کاخ سفید و بخش روبهگسترش افکار عمومی آمریکا، رژیم صهیونیستی را مسئول ورود به جنگی میدانند که بر وعدههای تحققنیافته درباره سقوط سریع ایران بنا شده بود.
او تأکید میکند که روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد مرحلهای بیسابقه از تنش شده است. زیرا اجماع سنتی حمایت از این رژیم در آمریکا رو به تضعیف گذاشته است.
ریشههای تغییر در سیاست آمریکا
این تحول به سال ۲۰۱۵ میلادی بازمیگردد. زمانی که نتانیاهو تلاش گستردهای برای ناکام گذاشتن تلاشهای باراک اوباما جهت دستیابی به توافق هستهای با ایران انجام داد.
تیسدال معتقد است که سیاستهای بعدی نتانیاهو از جمله گسترش شهرکسازی، ائتلاف با راست افراطی و جنگهای پیدرپی در غزه، لبنان و ایران، این روند را تسریع کرده است تا جایی که امروز برای نخستین بار، افکار عمومی آمریکا نسبت به فلسطینیها همدلتر از صهیونیستها شده است.
نفوذ ساختاری جریان راست رژیم صهیونیستی در آمریکا
در مقابل، «سام کلی» سردبیر بخش بینالملل ایندیپندنت، معتقد است که اختلاف ظاهری میان دولت ترامپ و نتانیاهو به معنای قطع رابطه واشنگتن با جریان راست رژیم صهیونیستی نیست. زیرا نفوذ این جریان دهههاست در ساختار تصمیمگیری آمریکا ریشه دوانده است.
اسناد اثرگذار بر سیاست خاورمیانه آمریکا
او به دو سند مهم اشاره میکند که در شکلدهی سیاست آمریکا در خاورمیانه نقش داشتهاند. سند اول، سند «جدایی کامل: استراتژی جدید برای تأمین امنیت پادشاهی» (۱۹۹۶) است که توسط گروهی از نئوکانها به رهبری «ریچارد پرل» تهیه شد و بر حملات پیشدستانه و سرنگونی حکومت صدام حسین تأکید داشت.
سند دوم، سند «اسرائیل ۲۰۴۸: طرحی برای یک قدرت ژئوپلیتیکی نوظهور» است که از حمایت آمریکا برای جنگ علیه ایران و تقویت جایگاه رژیم صهیونیستی بهعنوان ستون تمدنی غرب، دفاع میکند.
شکاف درون سیاست آمریکا
به گفته کلی، این دیدگاهها همچنان در واشنگتن نفوذ دارند، زیرا با دیدگاه جریانهای مسیحی-صهیونیست و محافظهکاران همسو هستند. اما همزمان، سیاستهای نظامی رژیم صهیونیستی این پروژه را در معرض خطر قرار داده است.
او هشدار میدهد که ادامه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان میتواند هرگونه توافق منطقهای حتی با وجود پایبندی دولت ترامپ به آتشبس با ایران را تهدید کند.
افول پروژه اسرائیل بزرگ؟
در نهایت، هر دو نویسنده معتقدند که توافق ایران، یک نقطه عطف تاریخی است. نتانیاهو اکنون در موقعیتی دشوار قرار گرفته است که یا باید با آمریکا وارد تقابل شود و خطر بحران سیاسی را بپذیرد و یا به خواستههای واشنگتن تن دهد و بخشی از اعتبار سیاسی خود را از دست بدهد.
این تحولات میتواند نشانهای از آغاز تضعیف پروژه اسرائیل بزرگ باشد و زمینه بازگشت تدریجی ایران به نظم منطقهای را فراهم کند. در حالی که روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد دورهای از عدم قطعیت شده که طی دهههای اخیر بیسابقه بوده است.
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