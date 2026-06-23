بازیگر مطرح هالیوود مسلمان شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های عربی گزارش دادند «جیانکارلو اسپوزیتو»، بازیگر آمریکایی که با نقش «گاس فرینگ» در مجموعه تلویزیونی «بریکینگ بد» به شهرت جهانی رسید، اسلام آورده است. این خبر پس از انتشار ویدئویی از حضور او در نماز جماعت به یکی از پربازدیدترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.

روزنامه سعودی گازت به نقل از «ترکی آل‌الشیخ»، رئیس هیئت سرگرمی عربستان سعودی، نوشت اسپوزیتو در جریان حضورش در این کشور برای فیلم‌برداری پروژه «۷ سگ» (Seven Dogs)، شهادتین بر زبان جاری کرده و به اسلام گرویده است. به گفته آل‌الشیخ، این بازیگر همچنین همراه اعضای گروه تولید در مسجدی نماز اقامه کرد.

وی افزود تصمیم اسپوزیتو پس از معاشرت با مسلمانان شکل گرفت. آل‌الشیخ همچنین گفت این بازیگر از روحیه همدلی، مهمان‌نوازی و فضای معنوی‌ای که در طول فیلم‌برداری با آن روبه‌رو شده بود، قدردانی کرده است.

اظهاراتی که توجه‌ها را جلب کرد

همزمان، وبگاه میدل ایست آی در گزارشی به سخنان اسپوزیتو در مراسم فرش قرمز فیلم «۷ سگ» در مراکش اشاره کرد؛ جایی که او در گفت‌وگو با «رادیو آبراهام» در حالی که تسبیحی در دست داشت، گفت: «برای من، اخلاص و بندگی همه‌چیز است. اینکه انسان بداند تنها یک خدا، یک الله وجود دارد.»

او همچنین خطاب به مخاطبان مراکشی گفت: «در کشور شما، محمد همه‌چیز است؛ برای من نیز همین‌گونه است.» اسپوزیتو، مردم مراکش را به سبب «اخلاص، نیکی، وقار و خداجویی» ستود و اظهار داشت حضور در این کشور باعث شده است «حقیقت» را ببیند.

ویدئوی نماز و موج واکنش‌ها

انتشار ویدئویی از نماز خواندن اسپوزیتو در مسجد حسن دوم کازابلانکا، پس از بازنشر آن توسط ترکی آل‌الشیخ در شبکه اجتماعی ایکس، میلیون‌ها بار دیده شد و به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست گشت. بسیاری از کاربران این تصاویر را نشانه‌ای از مسلمان شدن این بازیگر دانستند.

کاربران عرب‌زبان و مسلمان در شبکه‌های اجتماعی با استقبال از این خبر، پیام‌های تبریک و دعا برای «ثبات قدم» او منتشر کردند. شماری از کاربران نیز با اشاره به نقش ماندگار او در «بریکینگ بد» و «بهتره با ساول تماس بگیری»، این اتفاق را «غافلگیرکننده و خوشحال‌کننده» توصیف کردند.

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