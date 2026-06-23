به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یوسف رَجی در حاشیه ۱۶۵امین نشست شورای اتحادیه عرب در امان، با تأکید بر اینکه مذاکره تنها راه پایان دادن به جنگ، عقب‌نشینی دشمن و بازگشت حاکمیت دولت است، خواستار حمایت صریح کشورهای عربی برای حفظ استقلال روند گفتگوهای لبنان شد. وی با انتقاد از رویکردهایی که در آن تصمیمات مربوط به لبنان خارج از چارچوب‌های ملی و منطقه‌ای گرفته می‌شود، بر لزوم تقویت ارتش لبنان برای برقراری امنیت و ثبات تأکید کرد. در همین راستا، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر نیز آمادگی قاهره را برای ارائه طرحی جهت توقف جنگ و دستیابی به راهکاری پایدار اعلام کرد.

رَجی در دیداری جداگانه با کایا کالاس، معاون رئیس کمیسیون اروپا، پیرامون چالش‌های ناشی از مذاکرات مستقیم با اسرائیل تحت نظارت آمریکا و همچنین وضعیت نیروهای بین‌المللی در جنوب لبنان گفتگو کرد. وی ضمن تشکر از حمایت‌های سیاسی و انسانی اتحادیه اروپا، بر تصمیم دولت لبنان مبنی بر منحصر کردن سلاح در اختیار نیروهای قانونی و رسمی تأکید نمود. وی همچنین هشدار داد که لبنان به مرز توانایی خود در تحمل بار پناهجویان سوری رسیده و خواستار حمایت اروپا برای تسهیل بازگشت آن‌ها به کشورشان شد.

در پایان این دیدارها، معاون رئیس کمیسیون اروپا ضمن حمایت از تصمیمات دولت لبنان، بر پشتیبانی همیشگی اتحادیه اروپا از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد. رَجی در مجموع با تأکید بر لزوم پیوند میان ثبات منطقه‌ای و حاکمیت ملی، بر اهمیت اصلاحات اقتصادی و مالی که دولت لبنان آغاز کرده است، پافشاری کرد تا مسیر رسیدن به ثبات پایدار هموارتر شود.

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