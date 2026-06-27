۴۰۹۶ مورد حمله در یک سال؛ چرا حوادث ضد مسلمانان در آلمان افزایش یافته است؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه مقابله با اسلام‌هراسی و نفرت علیه مسلمانان در آلمان (CLAIM) از افزایش چشمگیر حملات علیه مسلمانان در این کشور طی سال گذشته خبر داده و تأکید کرده است که تعداد واقعی این حوادث بسیار بیشتر از آمار اعلام‌شده است. این شبکه همچنین درباره عادی شدن تدریجی این پدیده هشدار داده است.

این شبکه در یک نشست خبری اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ میلادی، تعداد موارد حمله و برخوردهای ضد مسلمانان به ۴۰۹۶ مورد رسیده که از میان آن‌ها ۲۲۴ مورد حمله فیزیکی بوده است. این آمار شامل توهین، تبعیض و خشونت فیزیکی می‌شود. این شبکه در تحقیقات خود از گزارش‌های دریافت‌شده از مراکز مشاوره و ابتکارهای مدنی در ۱۵ ایالت آلمان، همچنین داده‌های مربوط به جرایم با انگیزه سیاسی، گزارش‌های پلیس و رسانه‌ها استفاده کرده است.

این شبکه همچنین اشاره کرده است که تعداد زیادی از موارد به‌ویژه در مدارس و هنگام مراجعه به نهادهای دولتی و پلیس اصلاً گزارش نمی‌شوند، زیرا موانعی وجود دارد که باعث می‌شود قربانیان از ثبت شکایت خودداری کنند.

هشدار درباره عادی شدن جرایم

این شبکه درباره عادت کردن جامعه آلمان به این جرایم به دلیل تکرار آن‌ها هشدار داده و گفته است که تداوم این حوادث ممکن است باعث شود قربانیان از گزارش دادن آن‌ها منصرف شوند. در حالی که این تجربه‌ها تأثیر منفی بر زندگی و احساس امنیت آنان دارد.

گزارشی که این شبکه در برلین ارائه کرد، توجه رسانه‌های آلمانی به‌ویژه رسانه‌های چپ‌گرا و لیبرال را به خود جلب کرد.

مجله اشپیگل به نقل از این شبکه نوشت که نوعی عادی‌سازی درباره حوادث مرتبط با تبعیض، توهین و تحریک به نفرت مشاهده می‌شود و اشکال روزمره نژادپرستی کمتر گزارش می‌شوند، زیرا تجربه‌های مکرر تبعیض باعث می‌شود این رفتارها به تدریج عادی تلقی شوند.

اشپیگل به نقل از این شبکه گزارش داد که در میان موارد ثبت‌شده، دختری در شهر «گریفسوالد» پس از تلاش یکی از افراد برای برداشتن حجابش، هدف توهین‌های نژادپرستانه گروهی از نوجوانان قرار گرفته است. همچنین زنی مسلمان ۵۲ ساله در شهر «دوسلدورف» به دلیل داشتن حجاب مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و به‌شدت زخمی شده است.

طبق این گزارش، اقدامات علیه مسلمانان تنها به حملات فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه شامل فشارهای روانی و تبعیض‌های روزمره نیز هست. در این گزارش به نقل از یک دانش‌آموز مسلمان در ایالت «شلسویگ-هولشتاین» آمده است که هنگام صحبت درباره افراط‌گرایی و تروریسم، معلمش بارها از او درباره موضع شخصی‌اش یا دیدگاه افراد هم‌دینش سؤال می‌کند و می‌پرسد آیا او از تروریسم اعلام برائت می‌کند یا نه.

بسیار بیشتر از آمار اعلام‌شده

روزنامه «تاتس» نیز به نقل از ریما «حنانو» مدیر مشترک این سازمان، تأکید کرد که تعداد موارد گزارش‌نشده بسیار بیشتر است. او گفت: قربانیان اعتماد خود را به نهادهای دولتی، پلیس و دولت آلمان از دست داده‌اند.

به گفته حنانو، مطالعه «مسلمان بودن در اتحادیه اروپا» که در چارچوب گزارش این شبکه ارائه شده و توسط آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا منتشر شده است، نشان می‌دهد تنها ۴ درصد از مسلمانانی که طی سال گذشته با تبعیض مواجه شده‌اند، این موضوع را گزارش کرده‌اند.

طبق گزارش تاتس، حملات لفظی ثبت‌شده بیشترین سهم را داشته‌اند و ۶۱ درصد از کل موارد را تشکیل داده‌اند. با این حال، گزارش همچنین از افزایش جرایم شدید خبر داده و اعلام کرده است که دو مورد قتل، ۲۱۴ حمله فیزیکی ــ از جمله چهار اقدام به قتل ــ ثبت شده است. همچنین ۳۲۰ مورد تخریب اموال و پنج مورد آتش‌سوزی عمدی گزارش شده است.

این گزارش نشان می‌دهد ۶۴ درصد از حملات ضد مسلمانان در آلمان، زنان را هدف قرار داده و ۳۴ درصد علیه مردان بوده است.

در این گزارش نمونه‌هایی از موارد ثبت‌شده ارائه شده است؛ از جمله حادثه‌ای در ایالت «زاکسن سفلی» در ژوئن ۲۰۲۵ که در آن «رحمه (الف)» زن ۲۶ ساله، در مقابل خانه‌اش توسط همسایه ۳۱ ساله خود مورد حمله قرار گرفت و پس از دریافت چندین ضربه چاقو به قفسه سینه و شکم جان باخت. بر اساس گزارش، عامل این جنایت به حبس ابد محکوم شد، اما انگیزه نژادپرستانه این جرم از سوی دادگاه به رسمیت شناخته نشد.

تبعیض در نهادها

این روزنامه اشاره می‌کند که مسلمانان آلمان در داخل نهادها و سازمان‌های این کشور نیز با تبعیض روبه‌رو هستند. در یک نظرسنجی از ۴۶۸ مسلمان، ۴۴ درصد اعلام کردند که در محیط‌های کاری تجربه تبعیض داشته‌اند و ۵۵ درصد گفتند در اداره‌های امور اتباع خارجی با تبعیض مواجه شده‌اند.

همچنین گزارش اشاره می‌کند که تصویرسازی از مسلمانان در رسانه‌های آلمان به‌عنوان مجرم و بحث‌های مداوم درباره مهاجرت، پناهندگی و امنیت، باعث افزایش تنش‌های نژادی و اجتماعی می‌شود.

حنانو در این‌باره گفت: حملات به‌طور فزاینده‌ای از سوی جریان‌های راست افراطی صورت می‌گیرد، اما این نگرش‌ها اکنون در میان برخی جریان‌های سیاسی میانه نیز دیده می‌شود.

احساس نداشتن تعلق

روزنامه «فرانکفورتر روندشاو» نوشت این گزارش نشان می‌دهد چنین حوادثی باعث تقویت احساس عدم تعلق مسلمانان به جامعه آلمان می‌شود و همزمان انکار وجود نژادپرستی ضد مسلمانان افزایش یافته است. به‌گونه‌ای که در بحث‌های عمومی در آلمان، مسلمانان اغلب به‌عنوان مجرمان احتمالی یا افرادی که تهدیدی برای جامعه هستند و نه به‌عنوان قربانیان حملات، مطرح می‌شوند.

از سوی دیگر، پایگاه چپ‌گرای «ان‌دی» به نقل از «سعید ادریس هاشمی» یکی از تهیه‌کنندگان گزارش، نوشت که گسترش گفتمان‌های ضد مسلمانان در سیاست و رسانه می‌تواند به خشونت منجر شود.

هاشمی گفت: نژادپرستی ضد مسلمانان یک پدیده حاشیه‌ای نیست، بلکه واقعیتی است که بسیاری از مردم در آلمان آن را تجربه می‌کنند.

او همچنین نسبت به کم‌توجهی دولت آلمان به مسئله نژادپرستی و اسلام‌هراسی ابراز نگرانی کرد و گفت که این موضوع آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. وی همچنین هشدار داد که بودجه خود این سازمان ممکن است در پی بازسازی برنامه‌های حمایتی از فعالیت‌های آن با تهدید مواجه شود.

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