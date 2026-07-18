به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، با انتقاد شدید از «توافق چارچوب»، تأکید کرد که آینده لبنان نه تحت‌الحمایه آمریکا خواهد بود و نه به شهرکی برای رژیم صهیونیستی تبدیل خواهد شد و مقاومت همچنان تنها گزینه دفاع از حاکمیت، کرامت و تمامیت ارضی لبنان است.

این مواضع در جریان تجمع اعتراضی حزب‌الله با عنوان «مقاومت می‌کنیم، سازش نمی‌کنیم» در شهر صور و با حضور نمایندگان پارلمان، شخصیت‌های سیاسی، علما، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم مطرح شد.

عزالدین با اشاره به جایگاه مقاومت در فرهنگ مردم لبنان، گفت که مقاومت بخشی از سرشت ملت‌های آزاده است و جامعه لبنان در مکتب کربلا پرورش یافته؛ مکتبی که بر مقابله با ظلم، دفاع از مظلوم و پاسداری از کرامت و سرزمین تأکید دارد.

وی افزود: «مقاومت در طول سال‌های گذشته توانسته است جنوب لبنان را آزاد کند، از حاکمیت ملی، مردم، منابع طبیعی و ثروت‌های کشور دفاع کند و جایگاه لبنان را در منطقه ارتقا دهد.»

نماینده حزب‌الله در ادامه عملکرد دولت لبنان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت که مقامات حاکم با پذیرش مذاکره مستقیم و ارائه امتیازهای رایگان، خود را در برابر خواسته‌های دشمن و حامیان آن گرفتار کرده‌اند.

وی این رویکرد را «توطئه علیه ملت، حاکمیت و استقلال لبنان» توصیف کرد و هشدار داد که چنین سیاستی نه تنها هیچ‌یک از منافع ملی را تأمین نخواهد کرد، بلکه به «خودکشی سیاسی» دولت منجر می‌شود.

عزالدین تصریح کرد که توافق چارچوب همه جنایت‌های رژیم صهیونیستی را نادیده گرفته و زمینه تداوم اشغالگری را فراهم می‌کند، زیرا به جای الزام دشمن به خروج کامل از خاک لبنان، تنها از بازآرایی و استقرار مجدد سخن گفته است.

به گفته وی، رژیم صهیونیستی خروج کامل از مناطق اشغالی را به خلع سلاح مقاومت مشروط کرده است؛ در حالی که این همان هدفی است که دشمن طی جنگ‌های گذشته نتوانست با عملیات نظامی به آن دست یابد.

عزالدین تأکید کرد که هیچ‌کس حق ندارد سلاح مقاومت را از ملت لبنان بگیرد و هرکس چنین ادعایی دارد باید آشکارا مسئولیت آن را بپذیرد.

وی افزود: «دولت حتی نتوانسته آتش‌بسی واقعی برقرار کند، اما همچنان اصرار دارد که مسیر مذاکره کم‌هزینه‌ترین گزینه است؛ این در حالی است که حملات و تجاوزهای رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.»

او هشدار داد که دشمن در تلاش است با ایجاد فتنه داخلی از بحران راهبردی خود خارج شود و حزب‌الله اجازه نخواهد داد چنین سناریویی محقق شود.

عزالدین در ادامه بر سه اصل اساسی تأکید کرد:

۱. مقاومت، انتخاب دائمی: مقاومت، انتخاب دائمی حزب‌الله و ملت لبنان برای دفاع از سرزمین باقی خواهد ماند و تا آزادسازی کامل مناطق اشغالی ادامه خواهد یافت.

۲. درک نادرست دولت از ماهیت توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی: ادعای دولت مبنی بر اینکه مذاکره کم‌هزینه‌ترین گزینه است، ناشی از درک نادرست از ماهیت توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که تهدیدی برای لبنان، سوریه، فلسطین و عراق به شمار می‌رود.

۳. دولت مواضع خصمانه علیه مقاومت اتخاذ کرده است: دولت لبنان با اتخاذ مواضع خصمانه علیه مقاومت، بخش بزرگی از ملت لبنان را نادیده گرفته و با جرم‌انگاری مقاومت، مرتکب اقدامی علیه آزادگان کشور شده است.

نماینده حزب‌الله در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد که اکثریت مردمی و سیاسی لبنان با توافق چارچوب مخالف هستند و دولت نماینده اراده واقعی ملت نیست.

وی خاطرنشان کرد: «این ذلت و تحقیر را سرزمین سربلند لبنان که با خون شهدا آبیاری شده، نمی‌پذیرد. لبنان آینده هرگز تحت‌الحمایه آمریکا یا شهرکی برای رژیم صهیونیستی نخواهد شد، بلکه آینده این کشور را خون شهدا، مردم لبنان، ارتش و همه آزادگان و مقاومان ترسیم خواهند کرد.»

لبنان و رژیم صهیونیستی پیشتر با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

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