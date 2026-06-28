به گزارش خبرگزای بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به دنبال تشدید تنشهای اسرائیل با ترکیه، کابینه بنیامین نتانیاهو به اتفاق آرا وقایع سال ۱۹۱۵ امپراتوری عثمانی را نسلکشی ارامنه خواند.
شبکه آی ۲۴ گزارش داد که «کابینه اسرائیل علیرغم سالها تردید دیپلماتیک بر سر روابط با ترکیه، رسماً کشته شدن ۱.۵ میلیون ارمنی به دست امپراتوری عثمانی را به عنوان نسلکشی به رسمیت شناخت.»
این اقدام در حالی انجام شده که چند سالی است دادگاه لاهه برای نخستوزیر رژیم صهیونیستی در رابطه با نسلکشی در غزه قرار بازداشت صادر کرده است.
رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، هفته گذشته گفته بود که اسرائیل تلاش میکند تفاهمنامه امضا شده میان آمریکا و ایران را نابود کند. او با حمله به سران رژیم صهیونیستی افزود که آنها باندی تشنه به خون و افراطی هستند که هرگز نمیخواهند صدای تفنگ در منطقه خاموش شود.
به دنبال این سخنان اردوغان، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گیدئون سعر از پیشنهاد به رسمیت شناختن «نسلکشی ارامنه» خبر داده بود.
رسانههای اسرائیلی خبر دادند که تصمیم کابینه درباره ارامنه، اکنون برای رأیگیری پارلمانی به کنست میرود.
ترکیه، به عنوان دولت جانشین امپراتوری عثمانی، به کرات این توصیف (نسلکشی ارامنه) درباره وقایع سال ۱۹۱۵ را رد کرده است.
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