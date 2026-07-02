مردم و مواکب عراقی خود جوش آماده استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب هستند

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- بعد از درخواست های مکرر اقشار مختلف از کشور عراق اعم از علما، فرهیختگان جمعی از نمایندگان مجلس عراق و عشایر این کشور پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی روز ۱۷ تیرماه در شهرهای نجف و کربلا تشییع می شود..

مردم عراق، شهید امام خامنه ای را تنها رهبر انقلاب اسلامی نمی دانند بلکه آنها استقلال امروز خود را و اخراج اشغالگران آمریکایی از خاک عراق را مدیون راهبردها و هدایت های رهبر شهید می دانند از این رو برای ادای احترام و قدردانی از امام شهید و اعلام بیعت با ولی فقیه و رهبر جدید انقلاب اسلامی به استقبال از پیکر شهید رهبر انقلاب می روند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا اباذری رایزن فرهنگی ایران در عراق با اشاره به آمادگی مردم و مسئولان عراقی برای استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در این کشور در گفت و گو با ابنا اظهار داشت: همانطور که می دانید به دنبال درخواست های مکرر مردم عراق و درخواست و نامه بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان عراقی، عشایر برای برگزاری مراسم تشییع در این کشور مقرر شد برنامه رسمی تشییع از روز سه شنبه ۱۶ تیرماه ساعت ۹ شب در فرودگاه نجف و ۱۷ تیرماه ساعت ۶ صبح در نجف و ۴ بعد از ظهر در کربلا برگزار شود.

وی با بیان اینکه رایزنی مسئولیت بخش های فرهنگی تشییع و هماهنگی مجموعه های مردمی عراق در این مراسم را دارد توضیح داد: مسئولان عراقی از برگزاری این مراسم در عراق بسیار استقبال کردند و اعلام کردند که این اتفاق افتخاری برای ما است که پیکر پاک و مطهرشهید آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شهید انقلاب در عراق تشییع شود. از این رو در حال برگزاری جلسات هماهنگی با دولت عراق هستیم و جلسه ۴ ساعته با حضور رئیس دفتر نخست وزیر عراق برای هماهنگی برنامه های تشییع داشتیم.

اباذری ادامه داد: در همین راستا برای اجرای برنامه های مختلف دستوراتی به وزارت خانه ها و نهادهای ذی ربط و مردمی و رسانه ای صادر کردن.د

وی با تاکید بر پررنگ بودن نقش مردم عراق در برپایی مراسم تشییع تصریح کرد: اقشار مختلف مردم و گروه های مقاومت، علما، شیوخ عشایر، بزرگان و نخبگان عراقی خود را برای برگزاری مراسم با شکوه تشییع آماده می کنند و برای انجام طرح ها و برنامه های دشوار داوطلب می شوند.

وی افزود: در واقع برنامه های تشییع مردمی و به صورت خودجوش در قالب مواکب پذیرایی و فرهنگی در حال برنامه ریزی است و در خواست های مکرری برای پذیرش مهمانان ایرانی که همراه پیکر مطهر به عراق سفر می کنند داشتیم تا به بهترین وجه ممکن از زائران مهمان ایرانی نیز پذیرایی به عمل آید.

ما شرمنده الطاف و محبت های عراق و عراقی ها در این برنامه ریزی ها هستیم

رایزن فرهنگی ایران در عراق گفت: مردم و مسئولان و صاحبان مواکب ابراز عشق و علاقه زیادی برای استقبال از پیکر رهبر شهید می کنند و با تهیه اقلام فرهنگی چاپ تصویر آقای شهید لطف و ارادت خود را به ساحت رهبر شهید اعلام و برای انجام کارهای سخت و یا زمین مانده اعلام آمادگی می کنند.

وی در پایان گفت: ما شرمنده الطاف و محبت های عراق و عراقی ها در این برنامه ریزی ها هستیم، چرا که آنها نهایت لطف، احترام و تکریم خود از رهبر شهید و خانواده شهید ایشان را دارند و انشاءالله ما نیز بتوانیم این برادری را بیش از پیش توسعه دهیم.

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