به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «گاردین» در تحلیل خود از مراسم آتی وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، آن را «نمایش حماسی از سوگواری، قدرت ملی و انسجام اجتماعی» توصیف کرده و به نقل از مقامات ایرانی نوشته است که این مراسم مهمترین رویداد قرن حاضر و بزرگترین تجمع پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ خواهد بود؛ این رسانه همچنین در تیتر خود نوشت انتظار میرود میلیونها نفر در این اجتماع حضور داشته باشند.
«میرور» نیز با استفاده از تعبیر «وداع تماشایی»، گستردگی این مراسم در پنج شهر و دو کشور را بیسابقه دانسته و تأکید کرده است که این رویداد، پیامی صریح از «مقاومت» را به جهانیان و البته آمریکا مخابره میکند.
حضور جهانی؛ ایران تنها نیست
خبرگزاری «رویترز» و «نیویورکتایمز» با اشاره به حضور هیئتهای دیپلماتیک از نزدیک به ۱۰۰ کشور جهان، از جمله مقامات ارشد روسیه، چین، پاکستان، ارمنستان، عراق و سایر کشورهای منطقه، این حضور را نشانه «تجدید میثاق جهانی» با آرمانهای رهبر شهید دانستهاند. به گزارش نیویورکتایمز، صف طویل دیپلماتها و رهبران دینی در مصلای تهران برای ادای احترام به پیکر مطهر، تصویری از «نفوذ معنوی و سیاسی» رهبر فقید انقلاب در عرصه بینالمللی را به نمایش گذاشته است که فراتر از مرزهای جغرافیایی است.
لجستیکِ حماسهساز؛ سازماندهی بینظیر
خبرگزاری «آناتولی» با رویکردی تحلیلی به جزئیات لجستیکی این رویداد پرداخته و آن را «یکی از گستردهترین عملیاتهای دیپلماتیک، رسانهای و امنیتی دهههای اخیر» خوانده است. به گفته این خبرگزاری، حضور ۱۴ هزار خبرنگار، عکاس و مستندساز بینالمللی برای پوشش این واقعه، نشاندهنده اهمیت استراتژیک این وداع تاریخی است. آناتولی همچنین با تأکید بر تمهیدات گسترده برای میزبانی از میلیونها زائر در تهران، آن را «نشانهای از اراده راسخ و برنامهریزی دقیق دولت ایران» برای برگزاری باشکوه این سوگواری ملی توصیف کرده است.
..............
پایان پیام
نظر شما