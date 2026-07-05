به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بیست خبرنگار و عوامل فنی از رسانههای مطرح روسیه امروز با حضور در محل برگزاری مراسم، پوشش گسترده این رویداد را کلید زدند.
خبرگزاری دولتی تاس، ریانووستی، شبکه یک روسیه، رنتیوی، شبکه ۲۴، میر، زوزدا و رادیو دولتی روسیه با تجهیزات پیشرفته به انعکاس لحظهبهلحظه این رویداد پرداختهاند. خبرگزاری نظامی زوزدا نیز با رویکرد تخصصی، ابعاد امنیتی مراسم را پوشش میدهد.
هماهنگی این حضور گسترده با رایزنیهای دیپلماتیک سفارت ایران در مسکو انجام شده که زمینهساز آشنایی افکار عمومی روسیه با این رویداد و انتقال پیامهای کلیدی ایران به جهان شده است.
روزنامههای روسیسکایا گازتا، ایزوستیا، کومرسانت، ودوموستی، نزاویسیمایا گازتا و کامسامولسکایا پراودا نیز با اعزام خبرنگاران ارشد، گزارشهای تحلیلی و مستند تهیه میکنند.
حضور هماهنگ بیست خبرنگار از طیفهای مختلف رسانهای، نشان از عزم مسکو برای انعکاس جامع و دقیق این رویداد دارد.
کارشناسان معتقدند این سطح از پوشش، تأثیر تعیینکنندهای در شکلدهی به روایت بینالمللی این رویداد خواهد داشت و افقهای تازهای در روابط رسانهای دو کشور گشوده است.
...............
پایان پیام
نظر شما