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خبرنگار الجزیره: به نظر می‌رسد «تغییر رژیم» در ایران به خوبی پیش می‌رود! / حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید، بزرگترین مراسم تاریخ جهان

۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۴
کد مطلب: 1836836
خبرنگار الجزیره: به نظر می‌رسد «تغییر رژیم» در ایران به خوبی پیش می‌رود! / حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید، بزرگترین مراسم تاریخ جهان

علی هاشم، خبرنگار شبکه الجزیره، با انتشار دو ویدیو از حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به نظر می‌رسد "تغییر رژیم" در ایران به خوبی پیش می‌رود!» و با اشاره به ادامه مراسم در قم، این آیین را در زمره بزرگترین تشییع‌های تاریخ جهان توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - علی هاشم، خبرنگار الجزیره، با انتشار دو ویدیو از حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به نظر می‌رسد "تغییر رژیم" در ایران به خوبی پیش می‌رود! یک روز پس از برگزاری مراسم تشییع میلیونی در تهران، پیکر آیت‌الله خامنه‌ای به قم منتقل شد؛ جایی که بار دیگر جمعیت عظیمی خیابان‌های شهر را به دریایی از عزاداران تبدیل کرد.»

این خبرنگار الجزیره با اشاره به تداوم مراسم در شهرهای مختلف، نوشت: مراسم سپس به شهرهای نجف و کربلا در عراق منتقل خواهد شد و در نهایت با آیین وداع در مشهد، جایی که ایشان در کنار امام هشتم شیعیان به خاک سپرده خواهند شد، به پایان می‌رسد.

برآوردهای رسمی از شمار شرکت‌کنندگان این مراسم شش‌روزه را که در پنج شهر در ایران و عراق برگزار می‌شود، از نظر میزان حضور مردم در زمره بزرگترین آیین‌های تشییع پیکر ثبت‌شده در تاریخ قرار خواهد گرفت.

خبرنگار الجزیره: به نظر می‌رسد «تغییر رژیم» در ایران به خوبی پیش می‌رود! / حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید، بزرگترین مراسم تاریخ جهان

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