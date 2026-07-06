به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در گفت‌وگویی با فاکس‌نیوز به تشریح روابط خود با دولت آمریکا و تحولات منطقه‌ای پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه «هیچ اختلاف اساسی با واشنگتن نداریم»، گفت که سبک بیان او و ترامپ ممکن است متفاوت باشد، اما این دو «بهترین متحدان یکدیگر» هستند.

نتانیاهو با اشاره به دیدار احتمالی خود با رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت که تاریخ این دیدار هنوز تعیین نشده است، اما امیدوار است در این نشست، پیشرفت‌های حاصل‌شده در مسیر صلح با لبنان را به ترامپ ارائه دهد. به نظر می‌رسد که تل‌آویو به دنبال کسب چراغ سبز و حمایت واشنگتن برای پیشبرد توافقات جدید در منطقه است.

نخست‌وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برنامه‌های منطقه‌ای این رژیم، اعلام کرد که «تضعیف ایران، راه را برای توافق‌های صلح جدید به سبک توافق‌های ابراهیم باز می‌کند.»

نتانیاهو همچنین با طرح اتهام‌هایی علیه ترکیه، مدعی شد که «اسرائیل برخلاف ترکیه، در مقابله با ایران در کنار ایالات متحده ایستاده است.»

وی با بیان اینکه ترکیه کشور فوق‌العاده‌ای است، اما توسط شخصی اداره می‌شود که علناً خواستار نابودی اسرائیل است، خواستار خودداری از تأمین جنگنده‌های اف-۳۵ برای آنکارا شد و تأکید کرد که این اقدام به موازنه قدرتی که بر اساس برتری اسرائیل استوار است، آسیب خواهد زد.

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