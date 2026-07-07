به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یسراییل دیوید ویس، رهبر یهودیان ضدصهیونیسم آمریکا، در پیامی با ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران و نیز مردم سراسر جهان که برای سوگواری در پی ترور رهبر معظم، آیت‌الله خامنه‌ای، به دست دولت صهیونیستی اسرائیل گرد هم آمده‌اند، ابراز همدردی کرد.

وی گفت: ما، به عنوان یهودیانی در سراسر جهان که به تورات وفادار هستیم، این جنبش صهیونیسم را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کنیم. این جنبش شیطانی که از همان روز نخست در برابر خداوند متعال سرکشی کرد و برای مردم جهان خون‌ریزی و رنج به بار آورده است. مردم فلسطین اشغالی، مردم لبنان، مردم سوریه، مردم یمن، مردم ایران و هر انسان یا سرزمینی که با آن‌ها در تماس قرار گرفته، از آسیب‌های آن در امان نمانده‌اند.

ویس تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، از زمان آیت‌الله خمینی، همواره به‌روشنی میان یهودیت و صهیونیسم تفاوت قائل شده است. آیت‌الله خمینی به‌صراحت اعلام کرد که به یهودیانی که به خدا و تورات وفادارند احترام می‌گذارد و از آنان حمایت می‌کند. او هیچ‌گونه اختلافی با پیروان دین یهود ندارد و از آنان حمایت می‌کند. تنها مخالفت او با این جریان هولناک، شیطانی، صهیونیستی، شرور، مادی‌گرا و یهودیتِ تحریف‌شده‌ای است که فلسطین را اشغال کرده است.

وی افزود: من و همکارانم شخصاً بارها این افتخار را داشتیم که از ایران دیدار کنیم و دیدیم که جامعه یهودیان چگونه در جمهوری اسلامی ایران در آرامش و امنیت زندگی می‌کند و آزادانه آیین خود را به‌جا می‌آورد.

رهبر یهودیان ضدصهیونیسم آمریکا تصریح کرد: در این ده‌ها سالِ رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان با دلسوزی و نیکوکاری همواره در کنار مستضعفان ایستاد و از آنان حمایت کرد. او هرگز در برابر رنج مردم فلسطین، چه مسلمان و چه یهودی، سکوت نکرد. او همواره چفیه بر دوش داشت تا رنج آنان را به یاد داشته باشد. و به همین دلیل، صهیونیست‌ها او را ترور کردند.

ویس در پایان گفت: ما، به‌عنوان یهودیان، اندوهگین هستیم و در غم مردم جمهوری اسلامی ایران شریکیم.

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