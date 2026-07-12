به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای اسرائیلی و نزدیک به تلآویو از راهاندازی ائتلافی جدید در نیویورک با عنوان «ائتلاف پیوند ناگسستنی» (Unbreakable Bond Coalition) خبر دادهاند که با هدف مقابله با جنبش جهانی تحریم اسرائیل (BDS)، مبارزه با فعالیتهای ضد صهیونیستی و تقابل با مواضع ضد اسرائیلی «زهران ممدانی»، شهردار نیویورک، شکل گرفته است. این گروه با انتشار بیانیهای در رسانههای اسرائیلی اعلام کرده که هدفش جمعآوری کمکهای مالی برای خرید اوراق قرضه خزانهداری اسرائیل و حمایت مالی از سازمانهای حامی عادیسازی روابط است؛ جریانی که تلاش میکند در پوشش چهرههای مسلمان، جبههای جدید علیه حامیان فلسطین در خاک آمریکا ایجاد کند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این ائتلاف از پنج سازمان تشکیل شده است که عبارتند از: «شورای توانمندسازی زنان مسلمان و چندایمانی آمریکا» (AMMWEC)، «مجمع سخنرانان زن مسلمان»، «پروژه وحدت جوانان جهان» (GYUP)، «شورای روابط عمومی ابراهیمی» و جریان «گفتگوی مسلمانان و اسرائیل». بررسی سوابق این گروهها نشان میدهد که آنها پیش از این نیز روابط نزدیکی با نهادهای حامی اسرائیل داشتهاند؛ به طوری که برخی از این تشکلها با حمایت مالی مستقیم سازمان صهیونیستی و پرنفوذ «اتحادیه ضد افترا» (ADL) برنامههای مشترک برگزار کردهاند.
چهرههای کلیدی این ائتلاف مواضع آشکاری در حمایت از تلآویو دارند. «منصور لغاری»، بنیانگذار پروژه وحدت جوانان جهان و یکی از رهبران این ائتلاف، خود را رسماً یک «مسلمان صهیونیست» معرفی میکند؛ او اخیراً با نگارش یادداشتی در روزنامه «Times of Israeil» مخالفت این گروه با جنبش BDS را علنی کرد و تصاویری از عیادت خود از سربازان مجروح ارتش اسرائیل را به اشتراک گذاشت. همچنین «اسرا نعمانی»، روزنامهنگار عضو مجمع سخنرانان این ائتلاف، در جریان جنگ غزه با پوشیدن هودی ارتش اسرائیل (IDF) در شبکههای اجتماعی، علناً خواستار حمایت مالی جهانی از ماشین جنگی تلآویو شده بود!
بخش دیگری از فعالیتهای سازمانیافته این گروهها، ترتیب دادن سفرهای تبلیغاتی به سرزمینهای اشغالی است. در حالی که جنبش جهانی BDS خواستار قطع هرگونه رابطه اقتصادی، فرهنگی و آکادمیک با رژیم صهیونیستی به دلیل اشغالگری است، اعضای این ائتلاف بارها به اسرائیل سفر کردهاند. در یکی از این موارد، «شیخ موسی درامه»، از چهرههای مذهبی نیویورک و اعضای فعال این جریان، در پی امتناع زهران ممدانی (شهردار نیویورک) از اولویت دادن به سفر به اسرائیل، شخصاً به سرزمینهای اشغالی سفر کرد تا به ادعای خود مانع از فروپاشی نمادین روابط نیویورک و تلآویو شود.
این ائتلاف در گام نخست خود هدفگذاری کرده است تا تاریخ ۹ اکتبر، با جذب ۵۰۰ هزار حامی یکدلاری، مبلغ نیم میلیون دلار جمعآوری کند. طراحان این کارزار میگویند که این سرمایه قرار است صرف خرید اوراق قرضه اسرائیل و کمک به سازمانهایی همچون «شراکه»، «مرکز بین ادیان اورشلیم»، «جنبش مبارزه با یهودستیزی» و «گفتگو برای صلح» شود.
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