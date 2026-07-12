«جروزالم پست»: هیچ مدرک قطعی درباره صهیونیست بودن لیونل مسی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «جروزالم پست» در گزارشی به بررسی سابقه ارتباط لیونل مسی با اسرائیل و جامعه یهودیان آرژانتین پرداخت و به رویدادهایی مانند سفر این بازیکن به سرزمینهای اشغالی در سال ۲۰۱۳ همراه با باشگاه بارسلونا، دیدار با شیمون پرز و بنیامین نتانیاهو، حضور در برنامههای موسوم به «تور صلح» و مشارکت در برخی فعالیتهای مرتبط با جامعه یهودیان اشاره کرد.
این گزارش همچنین به حمایت مسی از برخی برنامههای بشردوستانه، حضور نمادین در کمپین یادبود قربانیان انفجار مرکز یهودیان بوئنوسآیرس (AMIA)، ارسال پیام برای کاروان آرژانتین در رقابتهای «مکابیا» و همکاری تبلیغاتی او با دو شرکت اسرائیلی بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ پرداخت.
جروزالم پست در ادامه به جنجالهای پیرامون مسابقه دوستانه آرژانتین و اسرائیل در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد؛ دیداری که در پی فشارهای جنبش تحریم اسرائیل (BDS) لغو شد. همچنین به انتقادهایی که در سالهای اخیر از سوی برخی فعالان و رسانههای عربی و حامیان فلسطین نسبت به روابط گذشته مسی با اسرائیل مطرح شده، پرداخت.
با این حال، این روزنامه در جمعبندی گزارش خود تصریح کرد با وجود مرور این سوابق، هیچ اظهار نظر صریح یا موضع رسمی از سوی لیونل مسی که نشان دهد وی صهیونیست است، وجود ندارد و گزارش صرفاً به بیان برخی ارتباطات و رویدادهای گذشته این فوتبالیست با اسرائیل و جامعه یهودیان پرداخته است.
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