ابراهیم موسوی: تفاوت اساسی میان تصمیم مستقل و تبعیت از واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم موسوی، نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت یکی از رزمندگان حزب‌الله در شهر سرعین الفوقا، تأکید کرد مقاومت همچنان در مسیر دفاع از لبنان، حاکمیت ملی و کرامت همه شهروندان این کشور حرکت می‌کند. وی همچنین از برخی جریان‌های سیاسی لبنان که به گفته او شعار حاکمیت سر می‌دهند اما تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار دارند، انتقاد کرد.

موسوی با مقایسه جریان مقاومت و مخالفان آن، اظهار داشت تفاوت اساسی میان دو رویکرد، در استقلال تصمیم‌گیری است. به گفته وی، مقاومت تصمیمات خود را بر اساس مبانی و اهداف خود اتخاذ می‌کند، در حالی که برخی جریان‌های سیاسی، سیاست‌های خود را با مواضع واشنگتن هماهنگ می‌کنند.

نماینده حزب‌الله همچنین با اشاره به حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از لبنان، مدعی شد در تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌های ایران، موضوع لبنان همواره از اولویت برخوردار بوده و تهران بر توقف تجاوزها به لبنان تأکید داشته است. وی در ادامه با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز، از نقش ایران در معادلات منطقه‌ای سخن گفت.

موسوی در پایان تصریح کرد مقاومت، حاکمیت و عزت لبنان را مرهون فداکاری رزمندگان و شهدا می‌داند و تأکید کرد حفظ استقلال و کرامت ملی، مستلزم ایستادگی در برابر فشارهای خارجی است.

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