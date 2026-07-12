مراسم بزرگداشت رهبر شهید از طرف نماینده ولی فقیه و رهبر شیعیان پاکستان برگزار شد/ انتقام، سنت الهی و عهدی ناگسستنی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت و فاتحه به یاد امام امت، رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان الله علیه) و شهدای خاندان پاک ایشان، امروز یکشنبه از ساعت ۴ بعد از ظهر در مسجد اعظم قم برگزار شد.

این مراسم به همت آیت‌الله سید ساجد علی نقوی، نماینده ولی فقیه و رهبر شیعیان ملت پاکستان، با حضور گسترده علما، فضلا، طلاب و اقشار مختلف مردم برگزار شد. در اطلاعیه منتشر شده از سوی دفتر ایشان در قم، از عموم مؤمنان و عقیدتمندان برای شرکت در این محفل روحانی دعوت به عمل آمده بود.

انتقام، سنت الهی در قرآن

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی هدایت، خطیب این مراسم، با اشاره به ایام اسارت حضرت زینب (سلام الله علیها)، ایام شهادت امام سجاد (علیه السلام) و ایام تدفین نایب امام، اظهار داشت: یکی از سنت‌های بزرگ الهی در قرآن، سنت انتقام است. خداوند تبارک و تعالی ۱۷ بار ماده انتقام را در قرآن به کار برده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای از پیام اول تا پیام اخیر، تقاضای انتقام دارند.

وی افزود: ایشان در پیام اول قاطعانه فرمودند: "ما از امر انتقام نخواهیم گذاشت." همچنین در پیام اخیر که به مناسبت تشییع ده‌ها میلیونی امام شهید صادر شد، ایشان فرمودند: "ما با شما عهد می‌بندیم که از این جنایتکاران قاتل بی‌آبرو انتقام بگیریم."

هدایت با اشاره به جایگاه علمی و معنوی رهبر شهید گفت: امام شهید ما فقیهی زمان‌شناس و بصیر بود. فقیه بسیار است، اما آنچه بتواند قرآن را به عنوان نسخه شفابخش مشکلات امروز جوامع دینی مطرح کند، کم است. امام شهید جزو آن فقهای نادر زمان بود.

وی تأکید کرد: امام شهید مجاهدی خستگی‌ناپذیر بود که عمری را در تلاش برای برپایی نظام اسلامی سپری کرد.

رهبر شهید در خاطراتی فرمودند: "۱۳ سالم بود که مبارزه با ظلم و دیکتاتوری در دلم به واسطه آقای نواب صفوی ایجاد شد."

خطیب مراسم با اشاره به خصوصیات اخلاقی رهبر شهید اظهار داشت: ایشان شب‌ها را با مطالعه سپری می‌کردند و از هر لحظه برای طلب علم استفاده می‌نمودند. تهجد، انس با قرآن، توجه به دعا، ساده‌زیستی و عشق به خانواده شهدا از ویژگی‌های بارز ایشان بود.

وی در ادامه به روایتی از محبت ایشان به خانواده شهدا اشاره کرد و گفت: چند وقت پیش در تلویزیون تصویری نشان دادند که آقا وارد خانه یک خانواده شهید مسیحی شدند. دختر این شهید بر اثر بیماری فلج شده بود. آقا بلافاصله به دیدن او رفتند و با محبت و عشق پدرانه، او را دلگرم کردند.

خون‌خواهی؛ عهدی ناگسستنی در مکتب عاشورا

هدایت با اشاره به سنت الهی انتقام و جایگاه آن در مکتب عاشورا، خاطرنشان کرد: مردم در ایران، عراق، پاکستان، نیجریه و همه جای دنیا، پرچم سرخ "یالثارات الحسین" را بلند کرده‌اند.

وی افزود: آمریکا، اسرائیل و تمام رسانه‌های دنیا، حماسه شما مردم را به تصویر کشیدند و این، دست انتقام خداست.

وی با یادآوری صحنه دفن پیکرهای مطهر شهدای کربلا و حضور زنان بنی‌اسد، گفت: وقتی پیکرهای شهدا در کربلا رها شده بود، زنان بنی‌اسد به مردان خود اعتراض کردند که چرا فرزندان فاطمه زهرا (سلام الله علیها) روی زمین رها شده‌اند. امروز نیز امت اسلامی، با عزت و احترام، پیکر مطهر امام شهید را در حرم مطهر امام رضا (علیه السلام) به خاک سپرد و این عهد را بست که از خون او نخواهد گذشت.

خطیب این مراسم در پایان تصریح کرد: ما امروز در خیمه امام حسین (علیه السلام) هستیم و خون‌خواهی از دشمنان امام حسین(ع) و دشمنان امام شهید را وظیفه خود می‌دانیم. این راه ادامه خواهد یافت و انشالله به زودی انتقام خون امام شهید را خواهیم گرفت.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا (علیه السلام) افزود: صحنه‌های تشییع، صحنه‌های عجیبی بود که نشان داد امت اسلامی با تمام وجود پای عهد خود ایستاده است.

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