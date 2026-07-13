به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسحاق بریک، ژنرال ذخیره و مسئول سابق رسیدگی به شکایات نظامیان در ارتش اشغالگر، در مقاله‌ای در روزنامه معاریو نسبت به وضعیت خطرناک اسرائیل هشدار داد.

بریک اظهار داشت: «تنها یک نابینا می‌تواند فاجعه‌ای را که در نزدیکی اسرائیل در حال وقوع است، ببیند. وضعیت کنونی به شکلی هولناک، یادآور کشتی تایتانیک است. در حالی که بخش بزرگی از مردم در حال نوشیدن، خوردن و رقصیدن بر عرشه کشتی هستند، به نظر می‌رسد هیچ‌کس متوجه کوه یخ عظیمی که دقیقاً در مقابل ما ایستاده است، نیست.»

وی افزود: «دقایق پیش از وقوع فاجعه، مسافران کشتی در توهم امنیت بودند؛ دقیقاً همان‌گونه که امروزه بسیاری از مردم اسرائیل انتخاب می‌کنند چشمان خود را ببندند. آن‌ها واقعیت استراتژیک را نادیده می‌گیرند، به توهمات تکیه می‌کنند و منتظر یک نجات‌گر هستند که در آخرین لحظه آن‌ها را نجات دهد.»

بریک در ادامه مقاله خود نوشت: «حقایق بر سر میز است؛ در رأس آن، اظهارات مکرر رئیس ستاد کل ارتش درباره فروپاشی نیروی انسانی در ارتش اسرائیل است، چه در خدمت اجباری، چه دائمی و چه نیروهای ذخیره. ارتش از درون در حال فروپاشی است و توانایی آن برای انجام وظایف اصلی دفاعی و تهاجمی، به شدت در حال فرسایش است.»

وی تأکید کرد که تلاش‌ها برای خرید زمان از طریق فراخوان‌های فوری برای سربازان ذخیره‌ای که مدت‌هاست خدمت خود را پایان داده‌اند، چیزی جز گرفتن آخرین قطره از لیموترش نیست و این کار راه حل نیست، بلکه تنها به معنای به تعویق انداختن پایان حتمی است.

بریک درباره وضعیت در نوار غزه نوشت: «ارتش اسرائیل کوچک و در طول خط زرد پراکنده شده است. در مقابل آن، حماس ایستاده است که با سرعت در حال بازسازی خود است، مسلح می‌شود و نیروی انسانی خود را افزایش می‌دهد. ارتش اسرائیل امروز قادر به نهایی کردن نبرد علیه این سازمان نیست و قطعاً قادر به تضمین امنیت حاشیه غزه نیست.»

وی درباره جبهه لبنان نیز اظهار داشت: «توافقی که امضا شده و بر اساس آن ارتش اسرائیل به "خط زرد" عقب‌نشینی می‌کند، شهرک‌های شمال اسرائیل را بی‌دفاع رها می‌کند. استقرار در طول خط زرد در فاصله ۸ کیلومتری از مرز، ارتش را مجبور به اعزام نیروهای اندک خواهد کرد که هدفی آسان برای دشمن خواهند بود.»

این ژنرال صهیونیست با اشاره به تحولات منطقه‌ای افزود: «در صحنه سوریه، ورود ترکیه به معادله، قواعد بازی را تغییر می‌دهد. اردوغان در حال ساخت ائتلاف‌های منطقه‌ای با مصر، پاکستان و عربستان است که هدف آشکار آن تضعیف جایگاه اسرائیل است. ترکیه در حال تبدیل شدن به یک قدرت نظامی و اقتصادی است. تهدید ترکیه، خطرناک‌ترین تهدید استراتژیک است که امروز با آن روبرو هستیم.»

بریک به تهدیدات در مرزهای شرقی و جنوبی نیز اشاره کرد و گفت: «مرز با اردن و وادی عربه به طول ۳۰۰ کیلومتر، کاملاً باز باقی می‌ماند. هشدارهای ساکنان درباره نفوذ گروه‌های مسلح که باعث محاصره و انزوای ایلات می‌شود، یک سناریوی خیالی نیست. همچنین هیچ راه حلی در مرز مصر وجود ندارد و واقعیت در کرانه باختری، با خطر شعله‌ور شدن انتفاضه سوم، وضعیت را بدتر می‌کند. اگر تهدید ایران را نیز که پویایی استراتژیک جدیدی می‌گیرد به این‌ها اضافه کنیم، تصویری از اسرائیلی خواهیم داشت که از تمام جهات محاصره شده است.»

بریک در پایان نوشت: «در مواجهه با همه این‌ها، رهبری سیاسی و نظامی مشغول خاموش کردن آتش‌سوزی‌های موضعی است، به جای اینکه به دنبال یک تغییر استراتژیک فراگیر باشند. اسرائیل به سوی پرتگاه می‌تازد و سقوط به آن نزدیک‌تر از هر زمان دیگری است. اگر فوراً بیدار نشویم و برای بازسازی و گسترش ارتش، بازیابی مصونیت داخلی، اصلاح روابط بین‌المللی و جایگزینی رهبری ضعیف اقدام نکنیم، هیچ معجزه‌ای ما را نجات نخواهد داد.»

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