به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سنای عمومی کلیسای انگلستان در نشست اخیر خود در یورک، پس از ساعت‌ها بحث‌های پرچالش و مناقشات دیپلماتیک، سرانجام به مصوبه‌ای رأی داد که بر اساس آن، این نهاد مذهبی موظف به «شنیدن» و بررسی سندی تحت عنوان «کایروس ۲» شد. این سند که توسط رهبران مسیحی فلسطینی (از جمله کشیش فادی دیاب) تنظیم شده است، اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه را به عنوان یک «جنگ نسل‌کشی» توصیف کرده و خواستار تحریم اسرائیل شده است. این رأی‌گیری در حالی انجام شد که فشارها برای به تعویق انداختن یا رد آن تا آخرین لحظات از سوی لابی‌های حامی صهیونیسم ادامه داشت.

شکست پروژه فشار صهیونیستی در سنای کلیسا

در طول روند بررسی این طرح، «سر افرایم میرویس»، خاخام ارشد بریتانیا، و هیئت نمایندگان یهودیان با انتشار بیانیه‌هایی تند، مدعی شدند که این سند «روایتی یک‌جانبه» است و به روابط میان یهودیان و مسیحیان آسیب می‌زند. آن‌ها با ادبیاتی تهدیدآمیز خواستار رد سند شدند و آن را تلاشی برای ترویج «توهمات ضد یهودی» خواندند. با این حال، اسقف‌های ارشد کلیسا با ردِ این فشارها، تأکید کردند که کلیسا نباید در برابر درد و رنجِ مسیحیانِ بومی فلسطین که دهه‌هاست تحت اشغالگری و جنایات سیستماتیک رژیم صهیونیستی قرار دارند، سکوت پیشه کند.

اسقف «راشل ترویک» و اسقف کانتربوری در دفاع از این مصوبه، تصریح کردند که «شنیدن» صدای فلسطینیان نه یک اقدام سیاسی، بلکه یک وظیفه اخلاقی و الهیاتی است. آن‌ها با اشاره به اینکه نباید دردهای مسیحیان فلسطینی را «فتنه‌انگیز» خواند، تأکید کردند که نادیده گرفتنِ این گزارش، در واقع پشت کردن به هم‌کیشانِ رنج‌دیده‌ی آن‌هاست. در نهایت، تلاش‌های لابی صهیونیستی برای حذف این سند از دستور کار شکست خورد و اراده‌ی عمومیِ اعضای سنا بر «شنیدن» این واقعیتِ تلخِ غزه استوار شد.

چرخش معنادار از «دریافت» به «شنیدن»

اگرچه این مصوبه با اکثریت قاطع در هر سه خانه (اسقف‌ها، روحانیون و لاییک‌ها) به تصویب رسید، اما متنِ آن دچار یک تغییرِ تاکتیکی شد. در حالی که طرح اولیه خواستار «دریافت» (Receive) سند بود، با یک اصلاحیه به «شنیدن» (Hear) تغییر یافت. اسقف‌های حامی این طرح توضیح دادند که این تغییر به معنایِ عقب‌نشینی نیست، بلکه راهکاری است برای اینکه کلیسا بدون آنکه تک‌تکِ عباراتِ تندِ سند (مانند واژه‌ی دقیقِ “آپارتاید” یا “نسل‌کشی”) را به عنوان موضع رسمیِ کلیسای انگلستان امضا کند، نسبت به تجربیاتِ دردناکِ فلسطینی‌ها اعلام همبستگی کند.

پیامدهای تاریخی؛ کلیسا در مسیر بیداری اخلاقی

کشیش فادی دیاب، یکی از نویسندگان این سند، ضمن استقبال از این تصمیم، تأکید کرد که دولت بریتانیا نیز به دلیل نقش تاریخی‌اش (از جمله اعلامیه بالفور)، در وضعیتِ امروزِ فلسطین مسئول است و باید از این رویکردِ تازه کلیسا درس بگیرد. این مصوبه در نهایت کلیسا را موظف کرد تا برای درک وضعیتِ غزه و سرزمین‌های اشغالیِ کرانه باختری، «عمیق‌تر فکر کند» و به سویِ استقرارِ صلحی عادلانه گام بردارد.

رسانه‌های انگلیس در این باره نوشتند نتیجه رأی‌گیری نهایی (۲۵ به ۰ در میان اسقف‌ها) پیامی نمادین و قدرتمند مخابره کرد؛ بدین معنا که جامعه‌ی مذهبیِ بریتانیا، برخلاف دولت‌های غربیِ حامیِ جنایات غزه، دیگر حاضر نیست سکوتِ مصلحت‌جویانه پیشه کند.

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توضیح ویدیو: تحصن در مقابل یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای انگلیس در هنگام رأی‌گیری؛ مسیحیان از سنای کلیسای انگلستان خواستند برای به جریان انداختن سند رسمی “نسل‌کشی غزه” و بررسی طرح تحریم رژیم صهیونیستی رأی مثبت دهد.

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