به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا از فارس، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری؛ به ارائه تحلیل و بیان نکاتی پیرامون تشییع حماسی قائد شهید امّت(رضوان الله علیه) و خونخواهی امام شهید پرداخت و اظهار کرد: امام شهیدمان(رضوان الله علیه) فرمودند: جهاد تبیین جزو واجبات عینی و فوری است. اهمیت این امر، در فتنهها بیش از هر زمان دیگری مشخص میشود. اگر واقعیتها و حقایق به درستی تبیین نشوند، فرد به خاطر جهالت، تحت تاثیر القائات دشمن قرار میگیرد و همزمان به قصد قربت، علیه حق اقدام و در سپاه دشمن خدمت میکند. نمونه آن جمعیت چند هزار نفری هستند که در دشت کربلا مقابل حضرت اباعبدالله(علیه السّلام) قرار گرفتند که به تعبیر حضرت علی(علیه السّلام) آنها مسلمان و اهل قبله بودند و جنگ بین اهل قبله شکل گرفت.
استاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه درمان همه جهالتها، «جهاد تبیین» است، خاطرنشان کرد: اگر بصیرت، بردباری و آگاهی به مواضع حق وجود نداشته باشد، به سبب جهالت، در جبهه دشمن قرار میگیریم؛ همچون خوارج نهروان و اصحاب جمل. البته اغلب، این جهالت نه به خاطر عناد و دشمنی بلکه به سبب بیبصیرتی و عدم شناخت حق و حقیقت است.
وی ادامه داد: در فتنه دیماه ۱۴۰۴ اینگونه نبوده است که همه آن افرادی که در کف خیابان جرم و جنایت انجام دادند از کفّار بودند؛ بلکه به تعبیر امام شهید(رضوان الله علیه)، آنها هم از ما هستند، آنها هم بچّههای ما هستند، دستهی سوّم آن کسانی هستند که فریب خوردند، سادگی به خرج دادند، بیتجربه بودند، با فتنهگرها همراه شدند. من میخواهم بگویم آنها هم از ما هستند، آنها هم بچّههای ما هستند. یک عدّهای از آنها هم پشیمان شدند.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) ادامه داد: چرا برخی از بچّههای ما میراث گرانقدری را که با خون پدران این سرزمین به دست آمده، اینگونه آتش میزنند؛ چون آگاهی و بصیرت ندارند و مواضع حق را نمیتوانند تشخیص دهند و ضد حق عمل میکنند؛ در حالی که فکر میکنند کار آن ها فی سبیل الله و به قصد قربت است. لذا باید در هر جایگاه که قرار داریم، جهاد تبیین، این واجب الهیِ عینی را قدر بدانیم و نسبت به انجام آن، اهتمام داشته باشیم.
وی در ادامه به بیان نکاتی پیرامون «تشییع حماسی قائد شهید امّت(رضوان الله علیه)» پرداخت و گفت: نکته اوّل اینکه؛ تشییع پیکر مطهر امام شهید سیدعلی خامنهای(قدس سره)، بزرگترین تشییع تاریخ جهان بود. در تشییع جنازه شخصیتهای بزرگ و مطرح غیر ایرانی، بیشترین حضور مربوط به مراسم تشییع جنازه آبراهام لینکلن، رئیسجمهور اسبق آمریکا بود که در هفت شهر برگزار شد و جمعیتی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند. یا شخصیتی مثل مهاتماگاندی؛ رهبر سیاسی و معنوی هند، که به خاطر مقبولیت مردمی که داشت، حدود دو میلیون نفر در در مراسم تشییع او شرکت کردند. افراد مطرح دیگری از حاکمان، دانشمندان و یا بازیگران سینما هم هستند که تشییع جنازههای بزرگی داشتند ولی هیچ تشییع جنازهای با این عظمت تا به امروز در دنیا صورت نگرفته است. همچنین اینگونه هم نبوده است که جنازه کسی را به کشور دیگری برای تشییع ببرند و میلیونها نفر هم در آن مراسم شرکت کنند.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: طبق آمار رسمی دولت عراق، ۱۰ میلیون نفر در تشییع پیکر مطهر امام شهید(رضوان الله علیه) شرکت کردند و در تهران طبق گزارشی که خبرگزاریهای خارجی ارائه دادند، جمعیتی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر حضور داشتند. در مجموع بین ۴۲ تا ۴۵ میلیون نفر در تشییع امام شهیدمان شرکت کردند. و اینگونه بزرگترین تشییع تاریخ جهان صورت گرفت. اگر آمار این تشییع را علیرغم گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی با سال ۱۳۵۷ که جمعیت کل ایران بین ۳۳ تا ۳۵ میلیون نفر بود، مقایسه کنیم، ۱۰ میلیون نفر از کل جمعیت آن سال بیشتر است.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، در ادامه به نکته دوّم پیرامون تشییع حماسی امام شهید، اشاره کرد و گفت: در تاریخ «بالاترین نصاب همافزایی امّت و امام» همین تشییع جنازه است. این همافزایی بزرگترین قدرت نرم و سخت را برای کشور به وجود آورده است. در جاهایی از تاریخ، افرادی بودند که میتوانستند قیام کنند ولی امّت نداشتند. نمونه آن همین جهان اهل تسنن است. اینگونه نیست که جهان اهل سنت کاملاً در اختیار اسرائیل و آمریکا باشد، گروه زیادی از مردم آنجا حاضرند شهید شوند و جهاد فی سبیل الله در راه قرآن انجام دهند، ولی متأسفانه امام ندارند.
وی در ادامه به نقد اندیشه سیاسی اهل سنت پرداخت و گفت: وقتی اندیشه سیاسی اهل سنت را مطالعه میکنیم دقیقاً به ایراد اساسی آن پی می بریم که هر کسی به هر شکلی حتی کودتا در رأس جامعه قرار گرفت، مثل یزید، حسنی مبارک و بن سلمان، او را اولی الامر به حساب میآورند. نتیجه این نوکری، استکبارخواهی، گاو شیرده شدن و فساد است و هیچ کاری از دست امّت برنمیآید. علیرغم بودن انرژی و قدرت متراکم امّت، ولی به سبب نداشتن امامی آگاه، هیچ تاثیری در جهان اسلام از لحاظ سیاسی ایجاد نمیشود و حتی ضرر هم دارد. بالاترین نصاب و شکل این همافزایی امّت و امام، در تشییع جنازه امام شهید(رضوان الله علیه) پدیدار شد و به یک نمونه تاریخی و گویا به نمایش درآمد که اثر آن را در حوادث محیط پیرامونی مشاهده میکنیم.
تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع)، درخصوص نکته سوّم پیرامون تشییع تاریخی امام شهید، گفت: با این تشییع حماسی، یک عملیات بزرگ مردمیِ دشمنشکن به لحاظ نظامی و جنگ سخت صورت گرفت. وقتی که اقیانوسی از انسانها و موجی از جمعیت در این مراسم حضور دارند، قطعاً بدن دشمن به لرزه در میآید. در خبرها داشتیم که ترامپ در جلسه ویژه خود با مشاورانش، درباره گزارش اشتباه اطرافیانش از آمار حضور مردم در تشییع امام شهید(رضوان الله علیه) آن ها را عده ای دروغگو خطاب کرد. این حضور موجب ترس دشمن میشود و دشمنشکن است، شکست دشمن در محبوبیتزدایی از رهبر شهید»، نکته چهارمی بود که تولیت آستان مقدس به ان اشاره کرد و گفت: دشمن در طول ۳۰ سال گذشته تا امروز امپراطوری عظیمی از رسانهها اعم از شبکه های ماهواره ای، رادیو تلویزیون و رسانه های مکتوب و مجازی را در سراسر دنیا به کار گرفته و عملیات گسترده ای از نوع جنگ نرم شکل داده تا محبوبیت رهبری را در نگاه مردم کم رنگ کند، ولی این تشییع دهها میلیونی نشان داد که در این زمینه شکست خورده است.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری، در توضیح بیشتر این موضوع، به مطلبی از کتاب خود؛ «جهاد فرهنگی؛ چیستی فرهنگ و چگونگی به بار نشاندن کار فرهنگی» اشاره کرد و گفت: جنگ نرم این گونه ترسیم شده است که اگر چه هدف نهایی در جنگ نرم، شبیه جنگ سخت و فروپاشی نظام سیاسی است اما ابزار و روشهای این براندازی متفاوت است. غربیها جنگ نرم را طراحی کردهاند و «جوزف اس نای»، نظریه پرداز مشهور جنگ نرم آمریکا، کتابی در این خصوص منتشر کرده است. جنگ نرم، جنگی بسیار پیچیده، سنگین و با برنامه است. جنگ نرم این گونه است که وقتی میخواهند نویسنده یا فیلسوفی مثلاً از کشور شوروی(در زمان جنگ سرد) را که با آن مشکل دارند، از نگاه مردم بیندازند، با برنامه و با ارائه مقالات متعدد، ساخت فیلم و ادبیات متناقض، علیه او اقدام میکنند. و برعکس، نویسنده رده پایین اما ضد کمونیست را با کتمان حقایق آنگونه ارجحیت میدهند تا در نگاه مردم به مقام بالا دست پیدا کند. این ویژگی جنگ نرم است. بخشی از سینمای هالیوود که رتبه جهانی دارد، برای زدن طرف مقابل و شکستن حیثیت و در خدمت جنگ نرم است.
وی ادامه داد: دشمن خبیث، ۳۰ سال علیه مقام معظم رهبری(رضوان الله علیه)، انقلاب و دستاوردهای آن فعالیت کرد، که به تعبیر امام شهید، «یک نقطهضعف کوچک را صد برابر بزرگ میکنند و نشان میدهند». این تشییع ۴۵ میلیون نفری، هجمه و عملیات مردمی عظیمی بود که جنگ نرم دشمن را یکجا سوزاند. یکی از خبرگزاریهای آمریکایی گفت: این تشییع آنقدر با عظمت بود که باید شبکه سیان ان و نیویورک تایمز واقعیت را بگویند و آن را کتمان نکنند. بعد از این تشییع در کشور، افرادی که تحت تاثیر جنگ نرم دشمن قرار داشتند، متوجه اشتباه خود شدند و علناً لب به اعتراف گشودند و جزو توابیّن شدند.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، درخصوص نکته پنجم پیرامون تشییع تاریخی امام شهید، گفت: تشییع پیکر مطهر امام شهید(رضوان الله علیه)، خود، یک رفراندوم در نظام جمهوری اسلامی بود. روزی که در تهران، ۲۰ میلیون نفر پیکر حضرت آقا را تشییع کردند، همان روز در شیراز، کرمان، یزد، بندرعباس، قم، مشهد و سایر شهرها، بزرگترین راهپیمایی اتفاق افتاد. در تهران بزرگ، افراد زیادی با همه سختی، پیاده خود را از شرق به غرب رساندند تا به امام شهید(رضوان الله علیه) ادای احترام کنند و این همان رأی تایید جمهوری اسلامی و رفراندوم است.
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام، در بخش دیگری از سخنانش به انتقام و خونخواهی امام شهید اشاره کرد و گفت: پیام اول تشییع حماسی قائد شهید امّت(رضوان الله علیه) این است که حضور مردم از روز اول در مراسم تشییع و حضور شبانه مردم در تجمعات با پرچمهای سرخ، بیانگر مطالبه انتقام و خونخواهی است. غیر از پرچم، شعار مردم، همان خونخواهی است.
وی با بیان اینکه بحث انتقام از دو جنبه شرعی و مادی قابل تامل است، گفت: از لحاظ شرعی، انتقام نه تنها حق مسلم، بلکه واجب است. در قرآن کریم که منبع اصلی احکام شریعت در اسلام است، میخوانیم: «وَلَکُم فِی القِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الأَلبابِ لَعَلَّکُم تَتَّقونَ»؛ «و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید»( آیه ۱۷۹سوره بقره).«فَمَنِ اعتَدی عَلَیکُم فَاعتَدوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدی عَلَیکُم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقینَ»؛ «پس هر کس بر شما تعدّی کرد، همان گونه که بر شما تعدّی کرده، بر او تعدّی کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان است.»( آیه ۱۹۴سوره بقره).
استاد دانشگاه تهران، در ادامه خاطرنشان کرد: طبق این آیات و آیات متعدد دیگر، از آنجاییکه دشمن، رأس مملکت را به شهادت رسانده، ما هم باید رأس مملکت دشمن را قصاص کنیم. از «نگاه فقهی» قصاص حکم شرعی صریح در فقه اسلامی شیعه و سنی است. در نگاه فقهی، آیات متعددی در قرآن کریم به صراحت در باره قصاص ذکر شده است که این آیات قرآن کریم، مستندی بر حکم فقهی است:«وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا»؛ «و هر کس مؤمنی را از روی عمد بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه خواهد بود، و خدا بر او خشم گیرد، و وی را لعنت کند و عذابی بزرگ برایش آماده سازد»( آیه ۹۳ سوره نساء).
تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع)، گفت: دشمن بارها به صراحت اعلام کرده است که هدف نهایی آن ها سقوط نظام جمهوری اسلامی است. قرآن به صراحت راه را نشان داده است و جواب این غلط بزرگ آن ها قطعاً قصاص است. از «نگاه عقلی» شکی در آن نیست؛ که عقل سلیم قضاوت میکند اگر به ناحق خون کسی را بریزند، حکم قاتل، قصاص است. حکم قرآن مقتضای عقل و فطرت بشر است و خلاف آن صحبت نمیکند.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری، در ادامه گفت: نکته دیگر درباره بحث انتقام این است که انتقام، موضوعی شخصی نیست. اینجا همان جایی است که دشمن ممکن است رخنه کند و تردید و شک ایجاد کند. انتقام خون رهبر شهید، یک مسأله شخصی نیست؛ بلکه مطالبهای فراملی و حتی بالاتر از جهان اسلام، و خواست آزادگان جهان است. دلیلش این است که اگر این نوع قُلدری در جهان رواج پیدا کند، هیچکس جلودار آن نخواهد بود و هیچکس دیگر مصون و در امان نیست. انتقام باید جدی گرفته شود. لذا انتقام فقط خواست ملّت ایران و یا مسلمانان جهان نیست، بلکه خواست همه عقلا و آزادگان جهان است که ترامپ و سایر عوامل دخیل در این جنایت، به قتل برسند و این مسئله باید جدی گرفته شود. امروز مثل گذشته که برخی از گمراهان تکرار کردند که دائم نگویید کربلا و عاشورا بلکه این دو از یک خاندان و نژاد بودند و به خاطر قدرت با هم درگیر شدند!!؛ از امام رشید انقلاب(حفظه الله) و سایر بازماندگان میخواهند که انتقام خون شهدایشان را نگیرند!! و در گمراهی اسفناکی گرفتار شدهاند که انتقام را موضوعی شخصی تلقی میکنند.
استاد دانشگاه تهران، موضوع انتقام را از لحاظ حیثیتی، امنیتی، سیاسی و دیپلماسی مورد واکاوی قرار داد و گفت: از لحاظ حیثیتی، انتقام آبروی جدیدی برای ایران ایجاد میکند و عدم انتقام، عکس آن را به دنبال دارد. اگر دست به انتقام نزنیم، ذلت و بیآبرویی ماندگاری برای کشور برجا میماند. عدم انتقام، این القاء را در جهان وانمود میکند که کسانی که برای رهبرشان جان فدا بودند، هیچ عکس العملی انجام ندادند. عدهای در داخل کشور که بعضا صاحب مسند بوده و یا هستند، خودفروخته اند و مخالف شعار انتقام هستند و این اوج بدبختی است. اگر شخصی که این حرفها را بیان میکند، حتی اگر مزدور بیگانه هم نباشد؛ قطعاً از لحاظ عقل سیاسی دچار مشکل است و این کمال ساده لوحی است. عظمت ملت ایران در این است که حرف از انتقام بزند و آن را پیگیری کند.
وی اظهار کرد: از لحاظ امنیتی، انتقام خون رهبر شهید، امنیت و آینده کشور را تامین و تضمین میکند و باعث میشود قُلدرهای جهان دیگر جرات نکنند هر وقت دلشان بخواهد حمله کنند و اینگونه ظالمانه بالترین مقام یک کشور را شهید کنند.
تولیت آستان مقدس، در توضیح دستاورد سیاسی انتقام گفت: از لحاظ سیاسی، انتقام، اثبات میکند که نظام جمهوری اسلامی در مسیری که انتخاب کرده بسیار جدی و غیر قابل بازگشت است. اگر حرف از انتقام زده نشود یعنی ما کوتاه آمده ایم. با شعار انتقام و طراحی انتقام، نظام حقانیت خود را باور میکند و تا آخر ادامه میدهد.
وی درخصوص منافع انتقام از منظر دیپلماسی گفت: بعضیها انتقام را مقابل دیپلماسی قرار میدهند و آن را از بین برنده دیپلماسی می دانند. در پاسخ به این افراد باید بگوییم، برعکس، انتقام دست ما را از لحاظ دیپلماسی پرتر میکند. این قُلدریهایی که آمریکاییها در مذاکرات میکنند به این دلیل است که آنها از موضع زور و قدرت صحبت میکنند و اگر ما انتقام را مدنظر داشته باشیم، در دیپلماسی هم دست برتر را داریم و از موضع قدرت وارد میشویم.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری، اظهار کرد: تمامی بیانیه های مقام معظّم رهبری(حفظه الله)، پربار، ارزشمند و نشاندهنده تسلط، اشراف و تجربه کامل امام رشید به مسائل سیاسی کشور است. حضرت آیت الله امام سیّد مجتبی خامنه ای(حفظه الله)، در بیانیه هجدهم تیرماه ۱۴۰۵ در خصوص «انتقام» فرمودند:اکنون به پیشوای شهیدمان عرض میکنم: ای قتیل مظلوم! ای مظلوم سرافراز! ای بندهی صالح خدا! حال که با چشمان اشکبار و دلهای شکسته با پیکر شما وداع میکنیم، با شما عهد میبندیم که مکتب شما را پاس بداریم و آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید را با استقامت بپیماییم و در این راه از سختیها نهراسیم، و همچون شما به بِشارات و وعدههای الهی دل ببندیم. عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همهی شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بیآبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملّت ما است و بهطور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر، متوقّف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقّق خواهد شد و بزودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا، هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.
تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام، در پایان خاطرنشان کرد: این پیام صریح مقام معظّم رهبری(حفظه الله)، حجتی شرعی و الهی برای ما و همه آزادگان جهان است و به یاری پروردگار بزرگ و به برکت خون به ناحق ریخته شدهی شهدای مظلوم، این انتقام عملیاتی خواهد شد و انِشاءالله دل همه مومنین و آزادگان جهان، خوشحال میشود.
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