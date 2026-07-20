به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عادل الشعلة، روحانی شیعه بحرینی، طی سخنانی به تشریح ابعاد گسترده نقض حقوق شهروندان شیعه در بحرین پرداخت.

الشعلة تأکید کرد: «آنچه امروزه در بحرین به عنوان نقض‌های پی‌درپی حقوق شهروندان شیعه شاهد آن هستیم، دیگر تنها به محدودیت‌های سیاسی یا امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه به نقض مستقیم مقدسات دینی و انسانی تبدیل شده است.»

وی معتقد است که قدرت حاکم در حال پیشبرد سیاستی است که هویت پیروان اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، مقدسات و مؤسسات دینی آنان را در سایه تشدید اقدامات بی‌سابقه علیه بزرگترین قشر جمعیتی کشور (شیعیان)، هدف قرار داده است.

شیخ الشعلة با اشاره به نشانه‌های متعدد این رویکرد، در صدر آن‌ها به تسلط بر قوه قضائیه و محدود کردن بسیار شدید دایره قضاوت جعفری اشاره کرد؛ در حالی که رسیدگی به سایر پرونده‌ها به دستگاه قضایی واگذار شده است که «هیچ سنخیتی با اسلام و قانون ندارد.»

این روحانی بحرینی افزود: «از دیگر مظاهر بارز این هدف‌گیری، اعمال سلطه بر اوقاف پیروان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و تصرف غیرقانونی در اموال و املاک آنان است. علاوه بر این، ده‌ها مسجد که تاریخ ساخت برخی از آن‌ها به پیش از ورود خاندان حاکم به بحرین بازمی‌گردد، با خاک یکسان شده‌اند. همچنین، در حالی که شیعیان از ساخت مسجد در مناطق خود منع می‌شوند، مجوز ساخت مسجد برای طایفه دیگر در دل مناطق شیعه‌نشین صادر می‌شود که این امر نشان‌دهنده یک سیاست طائفه‌گرایانه سازمان‌یافته و تنفربرانگیز است.»

شیخ الشعلة خاطرنشان کرد: «قدرت حاکم، پا را از هدف قرار دادن مؤسسات دینی فراتر گذاشته و با بازداشت ده‌ها تن از علما، از جمله فقیهانی که چهره‌های برجسته این طایفه هستند، نمادهای دینی شیعیان را هدف گرفته است.»

وی تأکید کرد: «قدرت حاکم هیچ ارزشی برای بزرگترین قشر جمعیتی این سرزمین قائل نیست و در حالی که رئیس دولت را "شخصیتی مصون و غیرقابل‌تعرض" می‌داند، با بزرگان علمای شیعه با توهین، بازداشت و تحقیر برخورد می‌کند.»

شیخ الشعلة افزود: «اطلاعات منتشر شده درباره شکنجه، توهین و بدرفتاری با علمای شیعه دربند و متهم کردن آن‌ها به "دروغ و افترا"، دلیل دیگری بر حجم نقض‌هایی است که علیه آنان صورت می‌گیرد.»

وی با طرح این پرسش که اگر حال بزرگان و علمای طایفه این‌گونه است، وضعیت شهروند عادی و محرومی که دستگیر، ضرب‌وشتم، تحقیر و تا سرحد مرگ شکنجه می‌شود، چگونه است؟ تأکید کرد که حرمت انسان در اسلام شامل جان، مال، آبرو، کرامت و حریم خصوصی اوست، اما این حرمت‌ها امروزه به شکل سازمان‌یافته در معرض تعرض قرار گرفته است؛ چه از طریق هجوم به خانه‌ها، ترساندن خانواده‌ها، محدود کردن شعائر دینی و یا هدف قرار دادن علما و زندانیان.

شیخ الشعلة در پایان تأکید کرد: عملکرد قدرت حاکم مؤید آن است که «قانون حاکم، قانون جنگل است»؛ جایی که شهروند پیش از اثبات بی‌گناهی‌اش محکوم است و نه آنکه تا زمان اثبات جرم، بی‌گناه فرض شود؛ امری که برخلاف ابتدایی‌ترین اصول حقوقی و شرعی است. وی خواستار توقف این سیاست‌ها، احترام به کرامت شهروندان و حفظ حرمت‌های دینی و انسانی شد.

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