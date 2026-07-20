روبیو: دیدار ترامپ و جوزف عون مثبت خواهد بود/ آینده لبنان در گرو انحصار سلاح در اختیار دولت است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روبیو با اشاره به دیدار خود با جوزف عون، فضای گفتوگوها را «بسیار مثبت» توصیف کرد و مدعی شد بهترین گزینه برای لبنان، تشکیل دولتی است که کنترل کامل کشور را در اختیار داشته باشد. وی همچنین با انتقاد از نقش حزبالله، مدعی شد ادامه حضور یک گروه سیاسی دارای توان نظامی مانع تحقق ثبات کامل در لبنان است و امنیت این کشور باید بهطور کامل در اختیار ارتش لبنان قرار گیرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین از بررسی زمینههای گسترش همکاریهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاریهای خارجی و امکان برقراری مجدد پروازهای مستقیم میان آمریکا و لبنان خبر داد.
همزمان، ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد جوزف عون در گفتوگوی تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه رایزنی کرده و ولیعهد سعودی ضمن اعلام حمایت از لبنان، از رئیسجمهور این کشور برای سفر به ریاض دعوت کرده است. در همین حال، منابع لبنانی از ادامه تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، از جمله انفجارهای کنترلشده، پروازهای نمایشی جنگندهها و پرتاب بمب صوتی توسط یک پهپاد اسرائیلی خبر دادند.
............
پایان پیام
نظر شما