به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عمر نشابه، روزنامه‌نگار لبنانی، در یادداشتی با روایت حضور خود در مراسم تشییع ۴۴ شهید در شهرک مجدل‌سلم، از صحنه‌های اندوه، استقامت و همبستگی مردم این منطقه سخن گفته و این مراسم را نمادی از پایداری ساکنان جنوب لبنان در برابر پیامدهای جنگ توصیف کرده است.

به نوشته این روزنامه‌نگار، مراسم تشییع ۴۴ تن از ساکنان مجدل‌سلم که در جریان جنگ جان باخته‌اند، با حضور گسترده مردم برگزار شد. وی در توصیف این مراسم از حضور مادرانی که تصاویر فرزندان خود را در دست داشتند، کودکانی که پیکر پدرانشان را بدرقه می‌کردند و مجروحانی که با وجود آسیب‌های ناشی از جنگ، مسئولیت برگزاری مراسم را بر عهده داشتند، یاد کرده و این صحنه‌ها را جلوه‌ای از صبر و استقامت مردم جنوب لبنان دانسته است.

در این یادداشت همچنین به خسارت‌های گسترده واردشده به مجدل‌سلم، از جمله تخریب اماکن عمومی و مذهبی، و نقش خانواده‌های شهدا در پذیرایی از شرکت‌کنندگان در مراسم اشاره شده است. نویسنده در پایان تأکید می‌کند که این شهرک، با وجود رنج‌ها و ویرانی‌های ناشی از جنگ، همچنان نماد ایستادگی و حفظ روحیه مردم است و خاطره جان‌باختگان آن به بخشی از حافظه جمعی جنوب لبنان تبدیل شده است.

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