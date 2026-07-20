انقلاب اسلامی، رستاخیز استکبار ستیزی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دانیال گریگاری ماتروساف، نماینده پاتریارک کریل از روسیه و از میهمانان مراسم تشییع قائد شهید، با حضور در برنامه «امام شهید ما» از شبکه یک سیما، بر ضرورت گسترش گفت‌وگوهای بین‌دینی و ارتباط مؤثر با نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به رشد گرایش‌های دینی در جوامع مختلف اظهار داشت: برخلاف تصویری که برخی رسانه‌های جریان اصلی ارائه می‌کنند، دین در جهان در حال گسترش است، اما متأسفانه رسانه‌ها واقعیت‌ها را آن‌گونه که هستند منعکس نمی‌کنند و همین مسئله به شکل‌گیری پدیده دین‌هراسی دامن زده است.

نماینده پاتریارک کلیسای ارتدوکس روسیه با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو میان ادیان افزود: برای رفع سوءتفاهم‌ها و تقویت همگرایی، باید گفت‌وگوها با زبانی انجام شود که نسل جوان با آن ارتباط برقرار کند؛ چرا که جوانان امروز بخش عمده دانش و اطلاعات خود را از فضای مجازی دریافت می‌کنند.

وی همچنین اعتمادسازی میان نسل جوان و رهبران دینی را ضروری دانست و تصریح کرد: این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که فعالان دینی علاوه بر سخن گفتن، در عمل نیز به آموزه‌های خود پایبند باشند.

ماتروساف با اشاره به تجربه چند دهه گفت‌وگوی بین‌ادیانی خاطرنشان کرد: اگر در سال‌های گذشته هدف اصلی گفت‌وگوها شناخت متقابل بود، امروز باید بر چالش‌ها و مسائل مشترکی همچون سبک زندگی، تحکیم خانواده و مقابله با آسیب‌های فرهنگی تمرکز شود.

وی با اشاره به بازخورد افرادی که به ایران سفر کرده‌اند، گفت: بسیاری از بازدیدکنندگان پس از حضور در ایران اذعان می‌کنند که تصویر واقعی این کشور با آنچه پیش‌تر از طریق رسانه‌ها دریافت کرده بودند، تفاوت دارد.

ماتروساف همچنین، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم فلسطین و مقابله با استکبار را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که نقش و تأثیر ایران در این عرصه امروز بیش از گذشته در سطح جهانی شناخته شده است.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حاضران به موضوع چگونگی معرفی صحیح دین به نسل جوان پرداختند. در این بخش، بر لزوم ارائه معارف دینی با زبانی ساده و قابل فهم برای جوانان تأکید شد و طرح «زندگی با کتاب دینی» به عنوان یکی از ابتکارات فرهنگی برای آشنایی نسل جدید با مفاهیم کتب آسمانی معرفی شد.

بر اساس این گزارش، حاضران در برنامه «امام شهید ما» بر این باور بودند که گفت‌وگوی مستمر میان ادیان، شناخت متقابل ملت‌ها و استفاده از شیوه‌های نوین ارتباطی، از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با اسلام‌هراسی و تقویت ارزش‌های معنوی در جهان امروز است.

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