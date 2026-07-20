به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پدر گریگوری ماتروسوف، نماینده کلیسای ارتدوکس کشور روسیه که با همت رایزنی فرهنگی ایران در مسکو برای شرکت در آیین تشییع آیتالله خامنهای (ره) به ایران سفر کرده بود، با اشاره به سابقه سفرهای خود به ایران، اظهار کرد: این نخستین حضور من در ایران نیست و پیش از این نیز به شهرهای قم، تهران، اصفهان و گرگان سفر کردهام، اما سفر فعلی برای من اهمیت دیگر و معنای ویژهای دارد.
وی با بیان اینکه حضور در کنار مردم ایران را مایه افتخار میداند، افزود: از طرف کلیسای ارتدوکس روسیه به ایران آمدهایم تا به رهبر بزرگ جهان اسلام، آیتالله خامنهای ادای احترام کنیم. در طول تاریخ، شخصیتهایی ظهور کردهاند که مسیر تحولات جهانی را تغییر دادهاند و به اعتقاد من، آیتالله خامنهای یکی از تأثیرگذارترین رهبران دینی و سیاسی دوران معاصر به شمار میرود.
این روحانی بلندپایه ارتدوکس با تأکید بر اینکه مهمترین ویژگی آیتالله خامنهای، پیوند میان رهبری سیاسی و معنویت دینی است، تصریح کرد: ایشان پیش از هر چیز انسانی مؤمن و خداپرست است که همواره مردم را به اطاعت، عبادت و بندگی خداوند دعوت کرده است. پیام اصلی ایشان این است که انسان باید تا واپسین لحظات زندگی، در هر شرایطی، خدا را محور همه تصمیمها، رفتارها و اعمال خود قرار دهد.
گریگوری ماتروسوف با بیان اینکه امروز یکی از مشکلات اساسی جهان این است که بسیاری از سیاستمداران از ایمان و ارزشهای الهی فاصله گرفتهاند، تصریح کرد: به باور من، آیتالله خامنهای نمونهای از رهبری است که توانسته سیاست را با معنویت و دینداری پیوند بزند و همین مسئله، پیام مهمی برای جهان معاصر به شمار میرود.
نماینده کلیسای ارتدوکس روسیه با اشاره به اشتراکات اسلام و مسیحیت گفت: ما در کلیسای ارتدوکس معتقدیم که مسیحیان و مسلمانان در دفاع از ایمان، خانواده، ارزشهای اخلاقی و خداپرستی مسئولیت مشترکی بر عهده دارند و باید این پیام را به جهانیان منتقل کنند.
حقیقت در نهایت پیروز خواهد شد
وی همچنین درباره تحولات منطقه و جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت: باور دارم که حقیقت و راه درست در نهایت پیروز خواهد شد. هرچند امروز منطقه با جنگ و ناامنی روبهرو است و پیشبینی آینده این درگیریها آسان نیست، اما امیدوارم با یاری خداوند همه جنگها پایان یابد و صلح برقرار شود.
این روحانی ارتدوکس با اشاره به شرایط روسیه نیز گفت: کشور ما نیز سالهاست درگیر جنگ است و همین تجربه نشان میدهد که پیشبینی نتایج چنین بحرانهایی دشوار است. من سیاستمدار نیستم و نمیتوانم درباره آینده این تحولات اظهار نظر قطعی کنم، اما امیدوارم ایران و روسیه با اتکا به خداوند و پایداری ملتهای خود، از این آزمونها سربلند بیرون آیند.
گریگوری ماتروسوف در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون فرصت مطالعه آثار آیتالله خامنهای را نداشتهام، اما پس از این سفر تصمیم دارم کتابها و دیدگاههای ایشان را با دقت مطالعه کنم و بیشتر با اندیشههای این رهبر دینی آشنا شوم.
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