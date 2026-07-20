محفل «از تلاوت تا شهادت» به یاد رهبرشهید در مزار شریف برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محفل معنوی «از تلاوت تا شهادت» با حضور عالمان دین، مسئولان فرهنگی و جمعی از خادمان قرآن کریم با محوریت پیوند قرآن کریم و فرهنگ ایثار و مقاومت در برابر ظلم در کشور افغانستان برگزار شد.
این برنامه با اجرای حمزه عابر و تلاوت آیاتی از کلامالله مجید آغاز و در در طول برپایی این محفل سخنرانان درباره جایگاه قرآن در زندگی انسان، نقش تربیت اسلامی در شکلگیری جامعه مؤمن و اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت به ایراد سخن پرداختند.
سید روحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل طی سخنانی در این مراسم اظهار کرد: تربیت جامعه ایرانی امروز که موجب افتخار و اعتبار جهان اسلام و آزادگان جهان شده، ریشه در تربیت اسلامی امام شهید دارد؛ تربیتی که برگرفته از قرآن کریم و آموزههای اهلبیت علیهمالسلام است.
وی افزود: این تربیت الهی سبب شده است ملتی با ایمان و اراده در برابر کفر و ظلم جهانی ایستادگی کند و کشور خود را در برابر طوفان حوادث حفظ نماید.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، راز محبت و استقبال گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر امام شهید را در اخلاص و خداخواهی ایشان دانست و گفت: امام شهید همه وجود خود را وقف خداوند کرد و خداوند نیز نتیجه چنین اخلاصی را با عزت و محبوبیتی جهانی به او عطا کرد؛ چنانکه فرمودهاند: «مَن کانَ للهِ کانَ اللهُ له».
حسینی با اشاره به تشییع چند ده میلیونی امام شهید تصریح کرد: این حضور گسترده مردم، حقیقتی بزرگ را آشکار ساخت و تشت رسوایی رسانههایی که تلاش داشتند واقعیتها را وارونه جلوه دهند، بر زمین افتاد.
وی با اشاره به جایگاه شهادت اظهار داشت: شهادت پایان زندگی نیست، بلکه رسیدن انسان به مقام قرب الهی است. امام شهید در سن ۸۶ سالگی جان خویش را در راه حق تقدیم کرد و خداوند عزت و جاودانگی را نصیب او ساخت.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: راز محبوبیت امام شهید در این بود که تمام وجودش برای خدا، اسلام و قرآن بود؛ زیرا زندگی با خداوند، انسان را به مرگی عزتمندانه و ماندگار میرساند.
وی با تأکید بر جایگاه قرآن کریم در زندگی مسلمانان گفت: قرآن، معجزه جاوید پیامبر اسلام (ص) است و هرکس به آن رجوع کند، حیات معنوی مییابد. بر مبنای قرآن زندگی کنید تا بر مبنای قرآن از دنیا بروید. امام شهید به ما آموخت که میان انسان، ایمان، اسلام و قرآن پیوندی عمیق وجود دارد و انس با قرآن زمینهساز نظم، پیشرفت و اخلاق الهی در زندگی است.
حسینی افزود: امام شهید با ترویج اخلاق قرآنی و تربیت دینی، الگویی برای نسلهای امروز و آینده برجای گذاشت و بر اساس آموزههای قرآن، انسان نباید در برابر ظلم و سلطه تسلیم شود.
وی همچنین با اشاره به تفاوت میان دو نوع تربیت در جهان امروز گفت: ترامپ به عنوان نماد خباثت و ناپاکی تمدن لیبرالی، بیش از هر زمان دیگری مورد نفرت ملتهای جهان قرار گرفته است.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با اشاره به شخصیت علمی، سیاسی و مدیریتی امام شهید خاطرنشان کرد: بسیاری از شخصیتهای جهانی و مسئولان بینالمللی به درایت، تدبیر و توانمندیهای سیاسی ایشان اذعان کردهاند.
شهادت، نتیجه مجاهدتهای خالصانه آیتالله خامنهای بود
در بخش دیگری از این محفل، احمد فهیمی ضمن نثار درود و دعا به روح امام شهید، با اشاره به جایگاه شهادت گفت: شهادت پایان مسیر انسان نیست، بلکه آغاز حرکت به سوی مقامهای بلند الهی است. از همین رو باید عروج شکوهمندانه رهبر شهید ایران را مهر تاییدی بر یک عمر مجاهدت خالصانه این مقام روحانی تفسیر کرد.
وی افزود: انسان در انتخاب مسیر زندگی میان عزت و ذلت قرار دارد و شهادت، راه عزتمندانه مردان بزرگ تاریخ اسلام است. ملت ایران با استقامت، شجاعت و فداکاری، فرهنگ مقاومت و دفاع از ارزشهای انسانی و اسلامی را به جهانیان نشان داده است.
فهیمی با اشاره به سیره امام حسین(ع) خاطرنشان کرد: امام شهید ادامهدهنده راه جد بزرگوارش امام حسین(ع) بود؛ با روحیه عزتخواهی زیست و در مسیر حق جان خود را فدا کرد.
در پایان این محفل قرآنی، شرکتکنندگان بر اهمیت تداوم برنامههای فرهنگی و قرآنی تأکید کرده و اینگونه نشستها را زمینهساز تقویت وحدت اسلامی، گسترش فرهنگ قرآنی و آشنایی نسل جوان با ارزشهای دینی و فرهنگ ایثار و فداکاری دانستند.
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