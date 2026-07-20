امام شهید بر گسترش زبان و ادبیات فارسی در دنیا تأکید ویژه داشتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفت‌وگویی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب در بیانات صریح خود، مأموریت دستگاه‌های فرهنگی بین‌المللی را توسعه اقتدار معنوی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور دانسته‌اند.

وی افزود: اگر بتوانیم اقتدار حقیقی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اقتدار معنوی و فرهنگی را به‌درستی در عرصه بین‌المللی عرضه کنیم، پیام حق جمهوری اسلامی ایران مخاطبان فراوانی خواهد داشت. امروز گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب امامین انقلاب، فرصت تازه‌ای برای معرفی و تبیین در سطح جهان پیدا کرده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، به این فرصت جدید برای معرفی مکتب امامین انقلاب اشاره کردند و این مسئولیت را بر عهده همه آحاد ملت، به‌ویژه نخبگان و نهادهای فرهنگی، گذاشتند تا در تبیین و معرفی این مکتب تلاش کنند.

ایمانی‌پور تصریح کرد: واقعیت این است که امروز، نسبت به گذشته، گرایش بیشتری به پیام انقلاب اسلامی در جهان وجود دارد و امیدواریم بتوانیم وظیفه خود را در معرفی این مکتب به شایستگی انجام دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مطالبه رهبر شهید از رایزنان فرهنگی چه بوده و این مطالبه تا چه اندازه محقق شده است گفت: معظم‌له از رایزنان فرهنگی به‌عنوان سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی انقلاب انتظار دارند که پیام انقلاب اسلامی و سخن حق جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان منتقل کنند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: امام شهید امت همواره بر گسترش زبان و ادبیات فارسی نیز تأکید ویژه‌ای داشته‌اند. از نگاه ایشان، زبان و ادبیات فارسی، مسیر و فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ، تمدن و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و به همین دلیل، همواره این موضوع را به رایزنان فرهنگی توصیه کرده‌اند.

وی افزود: در این زمینه اقدامات ارزشمندی انجام شده است و هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، اما با نگاهی به گذشته، می‌توان روند رو به رشد و دستاوردهای قابل توجه این حوزه را مشاهده کرد.

ایمانی‌پور در پایان با اشاره به نامه‌های رهبر شهید انقلاب خطاب به جوانان جهان اظهار داشت: معظم‌له در چندین نامه، جوانان جهان را دعوت کردند تا در سمت درست تاریخ بایستند و پیام اسلام را بی‌واسطه از قرآن کریم دریافت کنند. خوشبختانه این نامه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته و بسیاری از جوانان با مراجعه به قرآن کریم، مسیر حقیقت را یافته‌اند.

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