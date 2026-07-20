به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله عبدالله جوادی آملی با تشریح فرازهایی از نماز بر پیکر رهبر شهید، به تفاوت مفهومی «شهادت» و «قتل» در متون دینی اشاره کرد و گفت در این نماز، برای بیان جایگاه آن شخصیت، از تعبیر «شهید» در ارتباط با دفاع از اسلام، قرآن و اهل‌بیت(ع) و از تعبیر «قتیل» در موضوع دفاع از ایران، استقلال و عزت کشور استفاده شده است.

وی با استناد به روایات اسلامی، شهادت را دارای دو مرتبه دانست و اظهار کرد: در معنای عام، هر کس در راه حق، دفاع از مال، جان یا حریم خود کشته شود، شهید محسوب می‌شود؛ چنان‌که در روایات آمده است: «مَن قُتِلَ دُونَ مالِهِ ظُلماً فَهُوَ شَهید».

اما به گفته آیت‌الله جوادی آملی، شهادت به معنای خاص، جایگاهی فراتر دارد و در نماز بر پیکر رهبر شهید، آنجا که سخن از پاسداری از اسلام، قرآن و عترت بود، از تعبیر «شهید» استفاده شد و در فرازهای مربوط به دفاع از ایران، امت اسلامی، استقلال، عزت، وحدت و کیان کشور، واژه «قتیل» به کار رفت.

آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت مردم در قبال رهبری، تأکید کرد که وظیفه همگان حمایت و پشتیبانی از ولی‌فقیه کنونی است.

وی گفت شخصیتی که امروز این مسئولیت را بر عهده دارد، فردی شایسته است که راه و اندیشه رهبر پیشین را ادامه می‌دهد و همان‌گونه که حمایت و صیانت از رهبر شهید وظیفه همگان بود، امروز نیز حمایت، تأیید و حفظ جایگاه ولی‌فقیه فعلی وظیفه‌ای همگانی است.

.

..........

پایان پیام