به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یوسف رجی در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی «ژورنال دو دیمانش» اظهار داشت سفر ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، به واشنگتن موجب شکسته شدن بن‌بست در اجرای توافق چارچوب شده و ارتش لبنان استقرار خود را در نخستین مناطق پیش‌بینی‌شده آغاز کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد این روند ادامه یافته و حضور ارتش به تمامی مناطق جنوبی لبنان گسترش یابد.

وزیر خارجه لبنان توافق امضاشده با میانجی‌گری آمریکا را «توافقی چارچوبی» توصیف کرد و مدعی شد دولت لبنان حدود یک سال و نیم پیش تصمیم به خلع سلاح حزب‌الله و غیرقانونی دانستن تمامی عملیات نظامی این جنبش گرفته است.

وی تأکید کرد دولت درصدد بازگرداندن انحصار استفاده از سلاح به نهادهای رسمی است و این امر مستلزم برچیده شدن ساختار نظامی حزب‌الله و تحویل سلاح‌های آن است.

رجی همچنین تصریح کرد اختلاف دولت با طایفه شیعه نیست، بلکه با حزب‌الله است و از نظر دولت، میان شاخه سیاسی و نظامی این جنبش تفکیکی وجود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه آمریکا بیشترین توان را برای تأثیرگذاری بر رژیم صهیونیستی دارد، مدعی شد واشنگتن تضمین داده است که این رژیم هیچ‌گونه ادعای ارضی نسبت به لبنان ندارد. رجی همچنین از نقش فرانسه در حمایت از روند سیاسی، تقویت نهادهای دولتی، پشتیبانی از ارتش لبنان، بازسازی کشور و بهبود شرایط اقتصادی قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود لبنان در آینده به کشوری برخوردار از ثبات، حاکمیت کامل، بازسازی‌شده و عاری از هرگونه سلاح خارج از چارچوب دولت تبدیل شود.

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