رسانه صهیونیستی از تشدید تدابیر حفاظتی برای نتانیاهو خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی «معاریو» به قلم «آوی اشکنازی»، تحلیلگر امور نظامی، گزارش داد که واحد حفاظت از شخصیت‌ها در سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) هم‌زمان با نزدیک شدن به انتخابات، سطح اقدامات حفاظتی خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، نشست اخیر کابینه دو روز پیش در یک پناهگاه زیرزمینی برگزار شد تا از هرگونه تهدید احتمالی علیه اعضای کابینه جلوگیری شود. همچنین بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در قالب تدابیر امنیتی ویژه، از پایگاه هوایی «نواتیم» عازم آمریکا شد و خبر این سفر تنها پس از برخاستن هواپیمای «بال صهیون» منتشر شد.

معاریو مدعی شد شاباک با این فرض امنیتی فعالیت می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در پی هدف قرار دادن مقامات ارشد رژیم صهیونیستی است. این روزنامه به نقل از منابع امنیتی ادعا کرد ایران در تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات درباره مسئولان بلندپایه، جذب نیرو، هدایت عملیات و برنامه‌ریزی برای هدف قرار دادن شخصیت‌های سیاسی و نظامی این رژیم است.

با این حال، گزارش تصریح می‌کند که تا زمان انتشار آن، شاباک هیچ‌گونه هشدار مشخص یا اطلاعات عملیاتی درباره تهدید مستقیم علیه نتانیاهو یا سایر مقامات در اختیار نداشته است.

هم‌زمان با سفر نتانیاهو، کمیته فرعی کنست نیز نشستی ویژه برای بررسی آمادگی شاباک در برابر آنچه «تلاش برای تأثیرگذاری بر انتخابات» عنوان شد، برگزار کرد. در این نشست، برخی مقامات صهیونیست با طرح ادعاهایی علیه ایران، مدعی شدند که تهران ممکن است انتخابات پیش‌روی این رژیم را به عرصه‌ای برای فشار تبدیل کند.

«دیوید زینی» رئیس شاباک نیز ضمن تأکید بر استقلال این نهاد در روند تأمین امنیت انتخابات، مدعی شد که این سازمان از یک سال قبل برای حفاظت از فرایند انتخابات و مقابله با تهدیدهای احتمالی برنامه‌ریزی کرده است.

این گزارش همچنین از تشکیل اتاق عملیات ویژه انتخابات در شاباک خبر داد که مأموریت آن مقابله با تهدیدهای امنیتی، حفاظت از نامزدهای انتخاباتی و رصد تلاش‌های خارجی برای تأثیرگذاری بر فضای سیاسی رژیم صهیونیستی است.

به نوشته معاریو، حفاظت از هفت مقام ارشد این رژیم، از جمله رئیس رژیم، نخست‌وزیر، وزیر جنگ، وزیر امور خارجه، رئیس کنست، رئیس دیوان عالی و رئیس مخالفان بر عهده شاباک است و اعضای خانواده نتانیاهو نیز به‌صورت استثنایی تحت حفاظت قرار دارند.

افزایش این تدابیر نشانه فضای نگرانی و هراس امنیتی در میان مقامات رژیم صهیونیستی ارزیابی کرده و درباره توانایی شاباک در مقابله با تهدیدهای احتمالی ابراز تردید است.

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