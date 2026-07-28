ورود سرد نتانیاهو به واشنگتن بدون تشریفات؛ ترامپ در فرودگاه بود اما به استقبال نرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه وارد پایگاه مشترک «اندروز» در نزدیکی واشنگتن شد تا در جریان سفر خود با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دیدار و گفتوگو کند. با این حال، ورود وی بدون برگزاری مراسم استقبال رسمی، فرش قرمز یا حضور مقامات بلندپایه آمریکایی انجام شد.
روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» گزارش داد که دونالد ترامپ تقریباً همزمان با ورود نتانیاهو، پس از بازگشت از سفری دیگر در پایگاه اندروز حضور داشت، اما نه از نخستوزیر رژیم صهیونیستی استقبال کرد و نه دیداری میان دو طرف در محوطه فرودگاه انجام شد.
بر اساس این گزارش، دولت آمریکا نیز هیچ اطلاعیهای درباره استقبال رسمی از نتانیاهو منتشر نکرد و تصاویر یا اخباری از حضور مقامات ارشد آمریکایی در مراسم ورود وی منتشر نشد. به این ترتیب، ورود نخستوزیر رژیم صهیونیستی تنها در چارچوب تشریفات امنیتی و پروتکلهای معمول فرودگاهی انجام گرفت.
این سفر در شرایطی انجام میشود که همزمان با حضور نتانیاهو در آمریکا، شهر واشنگتن و چند شهر دیگر این کشور شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی علیه سفر وی و ادامه جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه بودهاند؛ موضوعی که بر فضای سیاسی این سفر سایه انداخته است.
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